Els EUA asseguren que la massacre de Butxa és només «la punta de l'iceberg»

La portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki Foto: Europa Press

Nou paquet de sancions

Soldats ucraïnesos a la ciutat de Butxa Foto: Europa Press

Altres notícies que et poden interessar

ha assegurat que "només hem vist la punta de l'iceberg" pel que fa a les últimes imatges de la massacre de Butxa i que "probablement" en altres punts del país les forces russes "també hagin comès atrocitats" que encara no hem conegut.Psaki ha assenyalat en roda de premsa que "les horribles fotos" de Butxa "no són les primeres violacions deo atrocitats que hem vist sobre el terreny". "Continuem avaluant i prenent decisions, conseqüències addicionals i passos que podem implementar", ha afegit.Malgrat això, la portaveu de la Casa Blanca ha assegurat que la intenció dels Estats Units ", ja que "no ha estat i segueix sense ser" la política de Washington. "No estem demanant un canvi de règim. Però és algú que ha comès atrocitats contra la gent del seu país; és un pària al món", ha dit., també va utilitzar aquestes mateixes paraules el dilluns, quan va assegurar que la troballa de civils assassinats en la localitat de Butxa, als afores de Kíiv era solament "la punta de l'iceberg"."Els horrors que hem vist a Butxa són només la punta de l'iceberg dels crims perpetrats per l'exèrcit rus", va afirmar Kuleba en una roda de premsa conjunta amb, des de Varsòvia.D'altra banda, Psaki ha informat que,, els Estats Units està preparant "un ampli paquet addicional" de sancions amb"Això inclourà laa Rússia, sancions més elevades a les institucions financeres i empreses estatals a Rússia, i sancions als funcionaris del Govern rus i als seus familiars", ha detallat Psaki. Així, aquestes noves sancions "degradaran els instruments clau del poder estatal rus, imposaran un dany econòmic agut i immediat a Rússia i responsabilitzaran a la cleptocràcia russa que finança i recolza la guerra de Putin", ha conclòs.Segons ha assenyalat la cadena nord-americana CNN, aquesten coordinació amb el G7 i la Unió Europea s'anunciarà aquest dimecres, tal com ha precisat un funcionari de l'administració Biden., ha proposat aquest dimarts un embargament a la importació de carbó procedent de Rússia, com a part de la nova ronda de sancions europees per la massacre de civils a Ucraïna.Entre les mesures, hi ha per primera vegada sancions al, encara que de moment Brussel·les no suggereix tocar el gas, ni el petroli rus, per les diferències existents entre els Vint-i-set.Von der Leyen ha defensat que la mesura suposarà un impacte de 4.000 milions d'euros a l'any corresponents al valor de les importacions anuals de carbó de Moscou a la UE, una partida que suposa una important font d'ingressos per a Rússia.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor