Contràriament allò q va anunciar el @govern d no aplicar la llei mordassa, avui algunes persones hem rebut dels @mossos la comunicació d'una sanció per fer allò q ells no fan: defensar el dret a l'habitatge el 12 de maig al C/de la Cera. Sempre amb el moviment per l'habitatge! ✊🏼 pic.twitter.com/OoeBGWvIwl — Eulàlia Reguant Cura (@aramateix) April 5, 2022

ha denunciat al seu compte de Twitter que els Mossos d'Esquadra li han imposatper participar en una concentració contra un desnonament el 12 de maig de l'any passat al carrer de la Cera de Barcelona."Contràriament a allò que va anunciar el Govern de no aplicar la llei mordassa, avui algunes persones hem rebut dels Mossos la comunicació d'una sanció per fer allò que ells no fan: defensar el dret a l'habitatge", ha escrit la diputada de la CUP.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor