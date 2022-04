ERC i Junts denuncien que locals «buits» comprats per Barcelona tenen negocis actius

Nova il·lustració del “mal govern” de la coalició Colau-Collboni que ocupa l’Ajuntament.



Ara, convertint en “danys i perjudicis” una bona proposta d'@ERCbcn per a la dinamització econòmica: la compra de locals comercials buits per acollir nou comerç o activitat econòmica.



1/2 https://t.co/b5B40e8q5s — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) April 5, 2022

‼️ Fa setmanes que analitzem la gestió de Colau i Collboni del programa de compra de locals comercials. Intuïm irregularitats.

A Les Corts salten totes les alertes: 16 locals, 3,2MEUR, un únic propietari i l’edifici ja sortia dibuixat al mapa abans de comprar-lo

Obro fil 👇(1/12) pic.twitter.com/TRTXeIi8R5 — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) April 5, 2022

El govern reitera que “només” adquirirà locals buits

Els grups municipals d'han denunciat aquest dimarts que els locals “buits” comprats per l’Ajuntament deal districte de lestenen negocis actius. Els immobles són tots del mateix propietari, que ara ha donat un termini de dos mesos als llogaters per abandonar-los.ha alertat que l’oferta es va fer per 3,2 milions d’euros i ha qualificat la gestió “d’escàndol”, mentre queha criticat la "zero transparència" de la Barcelona "a l'inrevés" d'D’altra banda, fonts del consistori han admès a l’ACN que “els locals amb contracte de lloguer vigent” quedarien descartats i que el propietari pot decidir retirar l'oferta si els espais en qüestió “no compleixen els requisits de disponibilitat”. La mesura de la compra de locals comercials en planta baixa va ser una proposta d’ERC inclosa als pressupostos de l’any 2021. La idea era dinamitzar zones comercials de la ciutat i afavorir el comerç de proximitat. Al districte de les Corts, el govern municipal va anunciar la compra de 16 locals. Actualment, segons ha explicat la formació, tres d’ells tenen el contracte en vigor i onze estan amb un contracte prorrogat vigent.Entre els negocis que hi ha consta una assessoria fiscal, un despatx d’arquitectes, un club d'aeromodelisme amb 150 socis, una empresa de producció audiovisual o unes restauradores d’art. Tots ells, a més de la resta de negocis afectats, han rebut un burofax de la propietat - el fons d'inversió Real estate added value, S.L. - perquè abandonin els locals en un màxim de dos mesos per així poder accedir a la compra de l’ajuntament. Tant ERC com Junts demanen al govern municipal que aturi aquesta situació.Pel que fa a l’equip de govern, el consistori ha apuntat que de tots els locals que s’han de comprar a Barcelona –amb una inversió total de 16 milions d'euros– aquests són els únics “que tenen problemes”. Així, ha reiterat el seu compromís d’adquirir “només locals que estiguin buits” i que aquells amb contractes de lloguer vigent ja “quedarien descartats”.D’altra banda, ha recordat que el propietari podria decidir retirar l'oferta de venda, atès que alguns locals “no compleixen” els requisits de disponibilitat. “L'ajuntament actuarà sempre atenent al que s'estableix al plec de condicions, base del procediment de compra, i que garanteix l'objectivitat, la pública concurrència i la transparència de les actuacions municipals”, ha afirmat.

