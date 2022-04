Alerta per unes begudes alcohòliques catalanes mal etiquetades

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a las proteínas de la leche.



➡️ Presencia no declarada en BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Ver detalles de los productos implicados ⬇️



🚫 No consumir si padeces alergia a la proteína de la leche.



📌 https://t.co/W3xAoXBjNC pic.twitter.com/XwcKrahByk — AESAN (@AESAN_gob_es) April 4, 2022

L'(AESAN) ha emès una alerta per unes begudes alcohòliques catalanes posades a la venda que estan mal etiquetades. En concret, no adverteixen de la presència de, fet que és perillosa per a les persones que en són al·lèrgiques.Els productes afectats són la crema de fresa amb tequila, la crema de safra, el licor de crema d'arròsen les seves varietats de 0,5 a litres fins a 10 litres, i minis El Petonet. Les unitats que encara no han estat venudes seran retirades perquè siguin etiquetades correctament, mentre que s'avisarà als clients que les hagin comprat.L'explica que han estat les autoritats catalanes les qui han emès l'avís, mentre que el producte s'ha subministrat a la resta de l'i a. En cas de ser al·lèrgic a la llet es recomana no consumir aquests productes, mentre que en el cas de les persones que no ho són, les begudes afectades es poden consumir sense cap problema per a la salut.

