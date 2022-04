S'acaba l'aire per a la planta de biometà de la Galera

Les torxes de laque l’empresa Biometagas La Galera SL va posar en marxa per primera vegada el 16 d’agost del 2020 cremen combustible per un valor de 100.000 euros mensuals. És només el 20% del que podria produir la planta si no operés en contenció com ara. I la planta de biometà, construïda el 2016 com un salt endavant per depurar el biogàs i aconseguir un producte més net, està aturada. I això en plena crisi de combustible i tot i la urgència de fer el canvi energètic a les renovables. Han de cremar el gas que produeixen perquè no li poden donar sortida tot i tenir-lo fins i tot venut. Ho impedeixen des de fa gairebé mesos les traves administratives per autoritzar la construcció d’unque envia el biometà produït des de la planta d’aquest municipi del Montsià fins al punt de connexió d’. La recent modificació de lapublicada fa cinc dies al Butlletí Oficial de l'Estat, ha obert un bri d’esperança.Elsque van impulsar aquest projecte, la primera instal·lació privada a Catalunya i a Espanya d'aquestes característiques que no només produeix energia renovable sinó que soluciona el problema de 40.000 tones anuals de residus orgànics que de no tindre la planta tindrien una afectació directa en el medi, clamen per una solució urgent. Estan en ple compte enrere i afirmen que si en dos o tres mesos no disposen del gasoducte hauran de desistir del projecte i deixar-lo en mans d’alguna empresa que disposi de més marge de maniobra. Ja n’hi ha algunes que n’estan pendents. De moment, l’empresa dels productors locals hi ha invertit durant dotze anys esforços, sacrificis i diners, concretament, amb, i unque s'ha encallat.va sol·licitar el permís a la Direcció General d'Energia delel passat mes de juny com a projecte de transport. La Generalitat va fer la consulta a lasobre si tenien les competències per autoritzar o no, i el ministeri va traslladar a la qüestió l’advocacia de l’Estat. "La resposta va ser que correspon al Ministeri quan es tracta, com era el cas, d’una conducció de més de 60 bars de pressió –el gasoducte de connexió en requeriria 73-", afirma el director territorial d'Acció Climàtica a l'Ebre, Jesús Gómez. Els impulsors del projecte però, advertien que la tramitació per part de l'administració espanyola es podria allargar durant un any o un any i mig, posant en risc la viabilitat financera del projecte.Jugaven, a més a més, en contra de la, obsoleta, perquè no preveia la possibilitat d'injectar biometà a la xarxa de transport. La proposta del ministeri traslladada a la Generalitat va ser refer els tràmits com a projecte de distribució i no de transport, "reduint la pressió d’enviament del gas a menys de 60 bars i aplicant un mecanisme per augmentar la pressió just abans de la connexió a la xarxa d’Enagàs". Una manera d'esquivar el buit legal que implicava més temps, més diners i les agulles del rellotge que sense massa demora marcarien la inviabilitat del projecte, almenys en mans dels impulsors actuals, avançant sense aturador.Al desembre, el grup delalva presentar una proposta de resolució a la Cambra que instava urgentment al Govern català a resoldre els tràmits administratius que impedeixen que l'empresa pugui comercialitzar el gas que produït, tot afirmant que la solució i la resposta administrativa l’havia de donar la Generalitat, donat que, segons els socialistes, per salvar la manca de regulació en la normativa autonòmica en aquest tipus d’autoritzacions, el que podia fer és “aplicar el sistema de Declaració Responsable en la qual una entitat certificadora certifiqués la idoneïtat del projecte i la seva execució”. La proposta, que vessava la responsabilitat sobre el govern català, va ser rebutjada amb 7 vots a favor del PSC, Comuns, Vox i Ciutadans, i els 8 en contra d’ERC i Junts, i l’abstenció de la CUP. ERC va presentar una esmena per interpel·lar als organisme reguladors en matèria d’energia (la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i el Ministeri per a la Transició Ecològica) perquè legislen urgentment per tal de garantir els objectius del Full de Ruta del Biogàs (...) i mentrestant, a treballar per una solució de manera urgent entre les administracions i la CNMC que garanteixi el marc regulador que doni seguretat a les empreses que injectaran biometà a la xarxa de transport d’Enagàs. Quedava palesa al Parlament la disputa política sobre les competències d'actuació, mentre els impulsors de la planta seguien la discussió amb desesperança.El, elpublicava una modificació de la norma del 98 que obre una escletxa de llum. “Els consumidors, així com els productors de gasos renovables, podran construir les línies directes pels seus propis mitjans o sol·licitar la seva construcció a una empresa transportista o a l’empresa distribuïdora amb autorització administrativa a la zona. Amb independència a la seva pressió màxima de disseny, la tramitació d’aquestes instal·lacions correspondrà a l’òrgan competent de la comunitat autònoma per on passen, excepte quan en travessen més d’una, l’autorització de la qual correspondrà a l’Administració General de l’Estat”, exposa el redactat de la modificació legislativa.“Pensem que aquesta modificació pot desencallar el projecte, ara podem tramitar com a gasoducte de transport tal com estava i esperem que la Generalitat doni la llicència però estem en temps de descompte, ens queden dos o tres mesos de capacitat d’aguant i arribarem al màxim, però cal actuar amb urgència o no serem a temps de fer front a més pèrdues”, ha explicat a, elde l’empresa."Si ens podem mantenir com a propietaris, serem capaços de gestionar els nostres residus i generarem beneficis d'aquesta gestió, mentre que si la planta passa a unes altres mans haurem d'assumir els costos que ens marquen!, adverteix. De moment, la planta de biometà segueix aturada, i la deopera a contenció per poder rebre algun ingrés de la gestió dels residus d'alguna fàbrica de la zona.

