El cost de «Masterchef»: aquests són els sous del jurat i els concursants

és el programa més exitós de. El concurs de cuina és un dels productes més consumits i gaudeix d'un molt bon estat de salut nou temporades després. Bluper, la secció televisiva del diari El Español, ha publicat les xifres econòmiques del programa, que pugen a uns-més de 400.000 per cada episodi-.El portal desgrana les despeses: el jurat s'emporta uns 390.000 euros, el 7,5% del pressupost total. Així,s'embutxaquen 10.000 euros cada un per cada programa. És a dir, 130.000 euros cadascú per tota la temporada.Elscobren més o menys en funció de si són anònims o celebrities. Així, els de l'edició estàndard perceben 1.200 euros per programa mentre els famosos pugen a 3.000. La resta del pressupost -la part més gran- se'n va als aspectes. En total, 2,2 milions d'euros. El personal artístic se n'emporta 623.000 i l'apartat de guió, música i compra de drets puja a 311.000.

