L'actriu madrilenya Natalia Sánchez sorprèn amb un català perfecte en una entrevista a TVE

És prou difícil trobar contingut en català a les plataformes o a les sales de cinema, però encara ho és més que intèrprets de fora de Catalunya aconsegueixin parlar bé la llengua. L'actriu madrilenya, coneguda per la majoria del públic televisiu per ser part del repartiment de, ha presentat a Televisió Espanyola la nova sèrie que estrenarà Netflix amb coproducció de TV3 i DiagonalTV. , Sanchez forma part d'un conjunt de personatges que se situen a la Barcelona del segle XIV. En una entrevista al programa Punts de Vista, l'actriu, nascuda a Madrid, ha sorprès tothom amb el seu català i la seva dicció.Sánchez, que ha format part de diverses produccions històriques de la televisió estatal des de fa dues dècades, ha admès que està "molt emocionada" d'haver pogut fer la seva primera entrevista per televisió en llengua catalana. L'actriu viu a Barcelona des de fa anys amb la seva parella, el també actor

