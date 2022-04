La resposta de Pedro Sánchez al consell d'Elon Musk a Espanya

We’re already implementing most ambitious plan towards efficient & sustainable energy system. All sectors on board. Maximizing opportunities, digitalization and value chain for a long lasting success. Time is now. Let's get it right. Come and see.



We welcome investors in Spain. https://t.co/QVPnxaQHui — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 5, 2022

Spain should build a massive solar array. Could power all of Europe. — Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2022

We welcome investments in Spain to boost our already large production of renewables. All our legal framework is prepared for it. Know any investors? — Pedro Duque (@astro_duque) April 4, 2022

Eld'ja té resposta, i ni més ni menys, que de. El president espanyol ha recordat que l'Estat ja està implementant "el pla més ambiciós cap a un sistema energètic eficient i sostenible" amb "tots els sectors a bord". "Maximització d'oportunitats, digitalització de cadena de valor per a un èxit durador, ha assegurat.Sánchez també ha apel·lat directament a Musk per a convidar-lo a aportar a l': "El temps és ara. Fem-ho bé. Vine a veure-ho", ha proposat el líder de l'executiu espanyol, perquè "donem laalsa Espanya". Musk, una de les persones més riques del món, va convertir-se aquest mateix dilluns en el màxim accionista deI és que precisament Musk és molt actiu a través de Twitter i li agrada parlar sobre qualsevol tema d'actualitat sense límits. Ara, elsud-africà s'ha pronunciat sobre la gestió de la crisi arran de lai ha deixat un consell per a Espanya: "Ha de construir una".Aquesta proposta, en cas de fer-se real, "alimentaria" tot el continent europeu, segons Musk, en referència al. El comentari l'ha fet el magnat en resposta a una notícia sobre que l'Estat invertirà 11.000 milions d'euros en microxips i semiconductors, un anunci que va fer Sánchez aquest dilluns.L'exministre de Ciènciatambé ha respost el missatge de Musk en termes semblants als de Sánchez. "Donem la benvinguda a les inversions a Espanya per impulsar la nostra ja gran producció d'. Tot el nostre marc legal està preparat per això. Coneixes algun inversor?".

