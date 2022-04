Cal consens pel català?

No hi ha un sol poble, hi ha dos pobles, el català, cada cop més minoritzat i el castellà, i dins d'aquest darrer, hi ha un bon gruix d'elements intolerants, alimentats per C's i actualment pel PSC. I si hi ha dos pobles, i un d'ells actua contra l'altre amb el pes de tot un Estat, la única solució són dues línies educatives, com a Euskadi. Ja n'hi ha prou de ser ciutadans de segona, els espanyols que vagin a les seves escoles a aprendre del Cid i els conquistadores, i ens deixin viure en pau.

I si fem cas de la realitat?

Per Nonembé el 6 d'abril de 2022 a les 10:37

No cal consens: cal consciència... I coratge. El PSOE i els Comuns només estaran satisfets amb un acord on quedi clar que el català, a Catalaunya, ha d'estar supeditat al castellà i al que España digui. Perl que fa a "un sol poble", només cal conèixer una mica el país - una mica - per saber que a Catalunya hi ha molta, molta, molta gent que no se senten catalans: se senten espanyols, marroquins, colombians, paquistanesos, etc. I els que ens sentim catalans som una minoria. Fins que no ens comportem com a adults i vulguem acceptar la realitat anirem molt malament.