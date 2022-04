CCOO reclama un bo de 300 euros davant la inflació «desbocada»

La inflació impacta sobre un mercat de treball que encara no s'ha recuperat de la pandèmia, ambprop de 104.000 llars sense ingressos laborals, 466.500 persones amb privació material severa i amb un 32,4% dels ciutadans que no poden fer front a despeses imprevistes, segons recull un informe de. Entre el 2019 i el 2021, les llars on cap dels membres treballava van créixer un 14,8%. "La realitat és molt crua", ha afirmatresponsable de Mercat de Treball i Polítiques d'Ocupació de CCOO. Davant de l'augment "desbocat" dels preus, el sindicat reclama als governs que aprovin unaper als col·lectius vulnerables"És una situació molt dolenta", ha avisat, secretari de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, que ha reclamat que no es limiti a tres mesos les mesures per reforçar l'Ingrés Mínim Vital. Segons CCOO, és necessari fer arribar liquiditat aque viuen en llars que tenen una renda inferior al salari mínim anual.El sindicat ha posat sobre la taula que l'efecte de la reforma laboral que s'ha palpat en l'increment de contractació indefinida del març i l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) pot "", segons ha detallat. D'altra banda, ha situat com "un problema" que l'alça de preus "es mengi" l'estalvi embassat que s'ha generat durant la pandèmia en les classes mitjanes i "", que generen el 60% de l'ocupació.A l'informe, anomenat Una aproximació a la pobresa en el treball a Catalunya. Impacte de la Covid–19 a la província de Barcelona i al conjunt català, CCOO ha constatat que el mercat laboral, però sí que ha recuperat activitat "a un ritme contra tot pronòstic" durant el 2021. Durant aquests dos exercicis,, un dels nivells més baixos dels últims anys, però encara hi ha 351.000 treballadors pobres a Catalunya. L'indicador va arribar al seu punt àlgid el 2018, quan afectava el 14,8% de la població catalana.El sindicat atribueix aquesta disminució a laque ha sigut del 30% i que produeix un efecte corrector sobre les rendes més baixes. Un altre dels motius pels quals el sindicat reclama un bo d'emergència per fer front a la inflació és perquè el sistema de protecció deixa fora moltes persones. Per exemple, la taxa de desprotecció és del 66%, un punt per sobre del 2019, ja que, segons Garcia. La sindicalista remarca que "les estades llargues a l'atur passen factura" i que "el més preocupant és l'esgotament de les prestacions" al cap de dos anys.D'altra banda, la Covid ha provocat un augment del 14,8% de les famílies sense ingressos laborals, que ja freguen les 104.000 a Catalunya. En total, hi ha, un 4,6% més que el 2019. "En aquest escenari és on impacta la inflació, que s'anuncia propera als dos dígits. És un perill que reclama mesures molt immediates, perquè no s'aprofundeixi més en la precarietat i en la pobresa de les rendes més baixes i no es mengi l'estalvi embassat que ha permès la recuperació", ha dit Bellera. "La realitat és molt crua. Cada vegada hi ha més persones afectades per l'increment de preus i la dificultat per fer-hi front", ha coincidit Garcia.Una altra de les dades que el sindicat veu com a "molt negativa" és. En concret, 77.100 treballadors que declaren haver fet hores extraordinàries sense cobrar-les, un 74% més que el 2019, amb una mitjana de 5,4 hores per setmana que han treballat sense remunerar. Aquest volum de treball no cobrat equival aque s'haurien pogut generar, segons els càlculs de l'organització.Un dels canvis més rellevants que ha provocat la pandèmia sobre el mercat de treball és, que encara realitzaven el 14,7% dels empleats durant el segon trimestre del 2021. Amb tot, els qui opten per a fer feina a distància ho fan "de manera més puntual" que no pas als inics de la Covid.

