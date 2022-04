Alerta de l'OMS per la variant XE: una combinació d'òmicron que es transmet molt ràpidament

No es notifiquen nous símptomes

La pandèmia de coronavirus segueix afectant el dia a dia dels hospitals. El virus no ha deixat de mutar des de fa dos anys i l'segueix en peu de guerra amb les noves variants que apareixen. Precisament, l'entitat mundial ha alertat de l'aparició de tres noves mutacions:Aquesta última és la més "perillosa", en ser la variant amb més rapidesa de transmissió des que va començar la pandèmia. En un informe, l'OMS determina que l'XE és una barreja entre l'òmicron original (anomenada BA.1) i la variació d'aquesta, anomenada òmicron silenciosa (BA.2).La investigació de l'OMS es basa en un estudi exhaustiu de les últimes setmanes sobre la situació pandèmica al Regne Unit i determina que aquestaque l'òmicron silenciosa. D'altra banda, les altres dues descobertes,. Concretament, es tracta de mutacions d'aquella anomenada Deltacron. Ara per ara, cap de les tres està associada a casos greus ni a una major mortalitat.Per a l'OMS, és important posar el focus en aquesta variant XE -de la qual ja s'han confirmatper la seva gran capacitat de transmissió entre persones. L'alerta arriba en ple debat per a la retirada general de les mascaretes a l'estat espanyol, després que diversos països europeus ja hagin dut a terme aquesta mesura.Ara per ara, l'Organització Mundial de la Salutque les tres noves variants descobertes en territori britànicdels que es coneixen, per ara, del coronavirus. Asseguren que segueixen estudiant els seus efectes, la seva alta capacitat de transmissió i sobretot, les noves variants que poden sortir de les combinacions de les principals i conegudes anteriorment.Els experts de la Ponència d'Alertes (una taula rodona formada per assessors i membres del Ministeri de Sanitat, i de les comunitats autònomes)en els espais interiors fins després de Setmana Santa. Segons el seu criteri, plasmat en una proposa que ha avançat, consideren que és arriscat fer aquest moviment previst pel govern espanyol abans de les festivitats d'aquest abril.​​​​​​

