Congestió a Glòries: un embut històric que el túnel no ha solucionat

L'oposició carrega contra el govern municipal

La proposta d'ERC

L'obertura delper regular l'accés de vehicles a, que havia de posar fi a un problema estructural a la capital catalana, ha resultat ser un. En els dos primers dies laborables de funcionament, la nova via d'entrada a la ciutat ha deixat imatges de, especialment en hores punta.No era res que no estigués previst -ja va advertir diumenge que en dies feiners hi hauria retencions-, però continua posant sobre la taula, com a mínim, un error de planificació. Les llargues cues per accedir a la capital catalana des deles produeixen per la reducció de carrils i un semàfor a la sortida del túnel. Cada dia entren des de lamés de. Aquest dilluns, fins a les sis de la tarda, només havien pogut circular-hicotxes, segons les dades municipals.El futur en l'ús del túnel, un cop s'ha demostrat que no ha solucionat les retencions per entrar a la capital catalana, és incert. El govern municipal ha obert la porta ai ha advertit que controlarà la via per, però no preveu canvis més grans, almenys per ara. El túnel és un dels projectes estrella del mandat: culmina pel govern d', tot i que la iniciativa de reforma de l'espai ve de lluny.Les obres van començar l'abril de 2015, dos mesos abans que l'actual alcaldessa de Barcelona accedís al càrrec. De fet, va ser encara sota el mandat deque el projecte es va posar en marxa. Les obres havien d'acabar el maig del 2017, però durant el procés s'han anat produint endarreriments, també vinculats a l'adjudicació dels contractes -amb elpel mig. Tot plegat, doncs, ha fet que el projecte estigui en ple funcionament gairebé cinc anys després del previst i amb un cost deAquesta xifra milionària se suma a les inversions històriques que hi ha hagut a la zona de Glòries per intentar solucionar un problema que la capital catalana arrossega des de fa dècades, gairebé des dels anys 60. Però el gran macroprojecte en aquesta zona va ser l', el, encapçalat per l'expresident i llavors alcalde de Barcelona,. El desgavell de vies que s'havia generat durant els últims 30 anys es va substituir per una doble anella -una d'entrada i una de sortida- que allotjava el conegut com aUns anys després, però, el projecte de la doble anella -que en un principi va ser útil- va començar a quedar obsolet: l'augment de l'ús de l'automòbil col·lapsava la via i creixia la forta. És en aquell moment que s'impulsa la creació d'una nova entrada a Barcelona, que fa el primer pas amb el, l'any 2007. En els anys posteriors es comença a desmuntar la doble anella i s'inicia la construcció del doble túnel. Tot plegat enmig d'obres i senyalitzacions provisionals que han acompanyat l'entrada a Barcelona durant gairebé 15 anys. I, altre cop, sense que de moment s'hagi trobat la solució definitiva. Com a mínim, per evitar les retencions.Davant d'aquest escenari de congestió, l'oposició aprofita per carregar contra la gestió del govern municipal, una munició que no s'ha de desvincular del compte enrere cap a les eleccions municipals del 2023. La presidenta del grup dea l'Ajuntament de Barcelona,, ha titllat la situació de "". "Inaugures una infraestructura i genera caos, és el món al revés", ha afirmat en les últimes hores. Artadi també ha recordat que molts del ciutadans que agafen el cotxe no ho fan per "caprici", i ha lamentat que comuns i socialistes hagin tractat el tema amb tan "poc rigor".Des de, la regidoraha criticat a través de Twitter el "col·lapse" que s’ha generat a la zona, amb cues "de més de dos quilòmetres". "Set anys d’obres, més de 100 milions d’euros invertits per una solució que és el cul d’ampolla i que augmenta la", ha declarat. En aquest sentit, Guilarte ha carregat contra Colau i el, a qui considera responsables d’haver convertit la mobilitat en "un dels principals problemes de Barcelona".En la mateixa línia s’ha expressat el regidor del PP,, que també ha qüestionat el cost i el temps d’execució de les obres. "El dia en què s’obre el túnel hi ha més cues i, en conseqüència, més congestió i contaminació", ha lamentat, "el model de Colau iés col·lapsar Barcelona, felicitats per aquest nou desastre".El principal grup a l'oposició del consistori,, ha apuntat que es tracta d'una situació de congestió "previsible però també evitable". En aquest sentit, els republicans proposen que es permeti als(VAO) circular pel carril bus, com ja passa a la C-31. Així, ERC ha presentat un prec d'urgència a l'alcaldessa perquè el govern municipal es comprometi a estendre fins al túnel de Glòries el carril bus-VAO de la C-31 de Badalona.Actualment, alde la C-31 es permet la circulació dels vehicles amb dos ocupants o més, conductor inclòs, d'acord amb la informació del. Segons el prec, estendre aquest carril també permetria maximitzar la utilitat pública de la inversió realitzada i promoure un ús més eficient del vehicle privat. Precisament, l'adaptació d'aquest carril VAO en només carril bus ha estat un dels principals inconvenients que ha donat peu a lesd'aquests dos primers dies de funcionament del túnel.

