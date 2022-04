La delegada de l'Estat a Ceuta vol obrir la frontera amb el Marroc perquè «vingui la dona de fer feines»

La delegada del Gobierno en Ceuta lamenta el cierre de la frontera porque "las amas de casa estamos deseando que venga la muchacha" https://t.co/qyDHKCxJVY pic.twitter.com/i3WZRSsvVi — EL MUNDO (@elmundoes) April 5, 2022

Polèmica per les declaracions de la delegada del govern espanyol a. Salvadora Mateos ha lamentat el tancament de la frontera amb el Marroc reivindicant la necessitat d'obrir-la d'una criticada manera: "Lesestem desitjant que vingui la", ha assegurat.Mateos, de fet, s'ha apuntat l'afirmació de la manera més personal: "Ho dic començant per mi, que estar treballant al matí aquí i a la tarda haver de netejar costa", ha afirmat. La representant de l'a laes refereix així a les milers de dones del país veí que abans del tancament de la frontera treballaven a Ceuta. Eren fins a 2.000 de regularitzades i centenars més que no ho estaven.Partits de l'oposició i socis del govern espanyol han censurat les declaracions. El portaveu parlamentari d', ha indicat que són unes declaracions "desafortunades com a mínim". Més contundent ha estat la seva companya de grup parlamentari, la portaveu d', que ha assenyalat que les paraules de Mateos són "vergonyoses, classistes i que la posen en un lloc molt baix en categoria humana i solidària".Mentrestant, per al, són "inacceptables" i "inapropiades" quan les fa, a més, "un membre del govern espanyol" que "es diu". La portaveu parlamentària dels populars al Congrés,, ha demanat "respecte" per a les dones que treballen en l'àmbit domèstic "perquè són treballadores".En el cas dels partits catalans, la portaveu de la CUP al Congrés,, ha declarat que li sembla "fort" com Mateos parla d'una "feina tan precària" com la de les empleades domèstiques d'"aquesta forma tan poc respectuosa": "Parla com si fossin esclaves", ha apuntat Vehí. Els, al seu torn, no s'han posicionat sobre les paraules de la delegada del govern espanyol a Ceuta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor