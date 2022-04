«L'única part positiva de l'exposició pública és tenir la millor feina del món»

Continguts a les xarxes i català

Debat entre Juliana Canet i Berta Aroca, moderat per Santi Faro. Foto: Adrià Costa

Responsabilitat i pressió a l'hora de crear contingut

Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner, copresentadors d'Adolescents XL. Foto: Adrià Costa

El futur en el món de la comunicació

Roger Carandell, fundador d'Adolescents, conversant amb Anna Colomer, directora de CaixaForum Girona. Foto: Adrià Costa

Exposició pública

És fàcil crear continguts ena les? Quinat i quinasenten les influencers? Fer vídeos a Youtube i TikTok és una etapa temporal o una dedicació a llarg termini? Com es porta l'Aquests i altres temes els van abordar, creadores de contingut en català, en un debat de nivell alen el marc del cicle 4 Reptes Capitals . L'acte, moderat pel periodista, director de Continguts de Catalunya Ràdio, va ser organitzat peramb la col·laboració de Fundació la Caixa La tercera jornada del cicle també va incloure la gravació del programa Adolescents XL . Conduït per l'equip habitual –- va comptar amb tres convidats de generacions diferents, però que comparteixen el fet de ser referents en el seu àmbit: la històrica periodista de TV3 Mari Pau Huguet, Berta Aroca i Pol Bordas, músic i artista urbà., el debat sobre joves, influència i exposició digital, resumit en“Si no tingués uns ideals i una convicció política sobre la llengua, segurament m'hauria passat a fer continguts en castellà perquè tindria més ofertes laborals”.“Fer contingut en català et dona un públic molt més concret i que fins fa poc estava molt orfe”.“Un dels problemes és que hi ha pocs referents. I un altre és que fer contingut en català, per molt que no vulguem, té una implicació política i se t'etiqueta. És difícil fer campanyes més mainstream”.“Nosaltres [per fer-ho en català] tenim la sort de ser microinfluencers. Com el que fa contingut de mountain bikes·.“Cal que hi hagi referents de persones que se'n surtin perquè la gent que comenci a fer contingut en català”.“Tenia 20 anys i no havia caigut en fer vídeos en català. En vaig fer dos i va explotar tot”.“Em guanyo millor la vida fent contingut en català que en castellà. I el català és igual de vàlid que qualsevol altra llengua. Si la teva llengua és el català, per què has de fer vídeos en castellà?”.“Per mi és superintel·ligent, ara mateix, fer contingut en català”.“No hi ha una intenció pedagògica en el que fem. Però els teus ideals, per exemple el feminisme o la defensa del català, traspuen al contingut que fas”.“Només he esborrat alguna cosa quan m'ho ha dit en Roger Carandell... o la meva mare”.“Tothom que es fa dir creador de contingut en realitat és influencer..., però és una paraula de mal dir”.“Totes les feines tenen coses bones i altres dolentes. I està bé ensenyar la cara dolenta. Per molt que sentim pressió i tinguem moments d'estrès, som unes privilegiades. Tenim 23 anys i podríem viure soles. No tenim dret a queixar-nos com fan algunes influencers”.“Em pago la teràpia perquè gràcies a Déu cobro prou per poder-me-la pagar i deixo de molestar a la gent”.“A vegades sí que em tallo. Em dic a mi mateixa que si no vols pols, no vagis a l'era. No cal que parlis d'aquestes coses que ningú t'ha preguntat”.“No m'imagino amb 40 anys fent tiktoks imitant a profes i alumnes. Crec que això m'obrirà moltes portes i algun dia em dedicaré al món de la comunicació. El que faig ara serà el meu passat del qual n'estaré molt orgullosa”.[Sobre la incertesa del món de la comunicació] “No sabem com evolucionarà. Fa pocs anys no existia TikTok i ningú s'hagués plantejat fer vídeos més curts d'un minut i fer-te viralíssima. Potser apareix una nova xarxa...”.“Sí, m'hi vull dedicar tota la vida [al sector de la comunicació]”.“Jo sí que estaré fent vídeos tota la vida. No sé si dedicant-m'hi. Tinc aquesta cosa de narcisista pesada... que no sé viure sense fer vídeos”.“Cada vegada vull ser menys convencional i dedicar-me més a Internet”.“L'única part positiva de l'exposició pública és tenir la millor feina del món. I compensa la part negativa que és tota la resta”.“Quan la gent ja saps qui ets –encara que no consumeixin els teus continguts-, és molt més fàcil que et critiquin i que representis una cosa que va més enllà de la Juliana”.“Tot s'acaba portant bastant millor del que sembla”.“Has d'invertir molt temps en la salut mental. I en conèixer-te molt bé a tu mateix i on són els teus límits”.“Entre les creadores, no soc la més odiada. La Juliana és més polèmica”.“L'exposició pública té més coses bones que dolentes. A vegades me n'aniria a viure a la selva..., però m'agrada que em parin pel carrer, que vegin els meus vídeos i els comentin...”.“És la millor feina del món, però has d'acceptar que estàs exposat i que seràs jutjada. I és el preu que has de pagar. Punt”.