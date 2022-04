Acció per protestar contra dos restaurants deque no tenen la carta en català. Una seixantena de persones mobilitzades pervan entrar massivament a dos llocs de restauració de la capital catalana per defensar els seus drets lingüístics. En concret, es tracta d'una acció feta el 18 de febrer i feta pública aquest dimarts, i que va afectar elde plaça Catalunya i eldel carrer d'Amigó.Com a resultat de l'acció, es va aconseguir reunir 55 denúncies dels participants, que han propiciat que l'hagi iniciat el procés de denúncia administrativa contra tots dos establiments. Plataforma per la Llengua espera que això faci que les empreses rectifiquin i tinguin a disposició dels consumidors de manera immediata la carta en català, tal com estipula el Codi de consum de Catalunya.En constatar que lesi la informació fixa no s'oferien en la nostra llengua, els grups de voluntaris es van adreçar als treballadors per demanar-los la informació en català i en tots els casos el restaurant els la va negar. Això va fer que els participants exigissin els fulls deals treballadors per denunciar la vulneració dels seus drets lingüístics i l'establiment, altre cop, es va negar a oferir-los-els.Veient aquesta negativa, els consumidors van haver de recórrer als fulls de reclamació que ells mateixos havien imprès prèviament per si el restaurant no els els facilitava, però l'establiment va continuar negant-se a admetre les. No va ser fins que elses van presentar al local, a instàncies del mateix establiment, que el restaurant finalment les va acabar admetent. La policia va aixecar acta dels fets, que són motiu de sanció segons elde Catalunya, que obliga a facilitar i a admetre els fulls de reclamació.La mobilització va continuar al restaurant Surf House, en què 40 persones, repartides en diferents taules, van reclamar la. Veient la negativa de l'establiment a proporcionar-la, van demanar el full de reclamacions per denunciar els fets i, a diferència del Five Guys, el Surf House sí que va accedir a la petició dels consumidors.Posteriorment, Plataforma per la Llengua va fer arribar les denúncies dels clients a l'Agència Catalana de Consum, que, després del procediment d'inspecció, ja ha iniciat la denúncia administrativa contra tots dos establiments. Segons l'article 128.1 del Codi de consum de, és obligatori disposar "de manera immediata" de la informació de caràcter fix i de les cartes, com a mínim, en català.

