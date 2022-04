El Banc d'Espanya preveu un gran augment de preus i la frenada de la recuperació econòmica

Elha revisat a la baixa les previsions de creixement per al 2022 en nou dècimes, del 5,4% al 4,5% per la crisi per la. En aquest sentit, l'òrgan supervisor destaca que la invasió russa a Ucraïna suposa unaamb una "duració i intensitat sotmeses a una enorme incertesa".De cara als exercicis següents, ha rebaixat en un punt les previsions del desembre passat, del 3,9% al 2,9% al 2023; i, quan les previsions eren de l'1,8% i ara escalen fins al 2,5%. Pel que fa, la guerra ha alterat les projeccions per al 2022 i del 3,7% passa al 7,5%, mentre que per al 2023 i 2024 espera una estabilització, amb un 2% i un 1,6%, respectivament.El Banc d'Espanya constata que la rebaixa de nou punts percentuals en el creixement per a aquesta any respecte a les dades estimades al desembresi no fos perquè a la segona meitat de l'any passat l'evolució de l'activitat va ser millor de l'esperada.En l'informe trimestral de l'Economia Espanyola publicat aquest dimarts, l'òrgan supervisor remarca que la guerra impacta sobrei fa pujar als preus, unes conseqüències que es donen a nivell global però que tenen una intensitat "més acusada" a Europa, on hi ha una relació més gran amb Rússia i Ucraïna.Pel que fa les mesures previstes en el Pla Nacional de resposta a lesa la guerra d'Ucraïna aprovades pel govern espanyol, considera que mesures per disminuir el cost d'algunes fonts energètiques i el topall mínim del 2% en els lloguers ajudaran a restar entre mig punt i vuit dècimes la taxa d'inflació del 2022.El Banc d'Espanya assenyala que la política fiscal i monetària havien començat a donar les primeres senyals de normalització després que la demanda es recuperés al llarg de l'any passat però que la crisi global de subministraments i encariments de nombroses matèries primes van donar lloc a unAquesta situació s'ha vist agreujada ara per la guerra i tenint en compte que Rússia és el proveïdor d'una tercera part del gas de la zona euro i d'una cinquena part del petroli, tot i que en el cas d'Espanya són "proporcions considerablement més reduïdes", remarca.D'altra banda, l'òrgan presidit perindica que la guerra ha deteriorat "significativament" la confiança dels agents per la "extraordinària incertesa" de l'actual conjuntura econòmica i que, per tant,. Sobre els intercanvis comercials, el Banc d'Espanya pronostica que es moderarà en els pròxims mesos pel menor creixement en les exportacions i a una major alteració de les cadenes globals de subministraments, amb més endarreriments en les entregues. No obstant això, espera que a mesura que es vagi normalitzant la situació el comerç mundial recobri un "major dinamisme".D'altra banda, l'avançament a laes veurà frenada en el curt termini pel repunt en els costos i la menor disponibilitat de materials de la construcció que ja s'arrossegava abans de la pandèmia, juntament amb una mà d'obra més escassa. En l'àmbit turístic, elses poden veure afectats per la incertesa de la guerra però el Banc d'Espanya també veu una recuperació els nivells prepandèmia a principis del 2024.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor