Aragonès demana que el pacte per la immersió preservi el consens amb PSC i comuns

El president de la Generalitat,, ha fet una defensa aferrissada de l' signat inicialment per ERC, Junts, PSC i comuns - per blindar eli esquivar la. Aragonès ha demanat que el pacte per protegir el català, basat en la reforma de ladel 1998, preservi elamb PSC i comuns. "És tan important que continuï sent el Parlament qui decideix el model lingüístic a les escoles com que les mesures s'aprovin amb el", ha afirmat el president català en la compareixença posterior a la reunió del consell executiu.Aragonès, visiblement molest amb les crítiques a l'entesa parlamentària que anunciaven una estocada a la immersió, ha exigit que no es facin "crides a la" a la sentència del 25% de castellà que només siguin "". Una de les persones que ha estat més bel·ligerant amb l'acord ha estat l'expresident. En aquest sentit, Aragonès ha recalcat, durant la presidència del seu predecessor, es van complir. "Podem continuar sense fer cap actuació o podem fer un pas endavant", ha expressat el president de la Generalitat. Segons el seu parer, la reforma de la llei de política lingüística és "un pas endavant". Aragonès ha demanat "" als dirigents independentistes: "El que dius s'ha de poder fer".En la lògica de protecció de l'acord parlamentari, que la cambra catalana haurà de validar a finals d'abril , Aragonès ha apuntat que el seu executiu serà determinat en el: "El Govern defensa i defensarà el català amb tota la força i amb tots els mitjans que té al seu abast". El president de la Generalitat ha exigit un "" entorn la llengua. "Cal ser més exigents i ho serem, amb l'aplicació d'eines que han aportat resultats positius", ha afegit Aragonès, que també ha protegit les polítiques educatives de l'executiu, discutides pels sindicats. "", ha afirmat dirigint-se als representants sindicals.

