Aragonès confia que la «reordenació interna» de Junts no afecti l'estabilitat del Govern

El president de la Generalitat,, ha confiat aquest dimarts que té confiança en la "reordenació interna" que durà a termeaquest mes de juny, sacsejat per l'adeu de Jordi Sànchez de la secretaria general del partit. Un moviment que també és rellevant en la mesura que Sànchez va ser qui va acordar amb Aragonès en persona els termes de l'acord de legislatura amb, i una peça clau en la coordinació entre les dues formacions. "Tinc el desig que aquest congrés serveixi per portar a terme tota l'ordenació interna necessària perquè Junts sigui una eina més forta al servei del país. Que es pugui fer una ordenació i renovació que es consideri oportuna.: treballem en equip de forma coordinada", ha ressaltat Aragonès en una roda de premsa a Palau.Preguntat sobre què passarà quan s'obri judici oral a la presidenta del Parlament,, per la causa sobre els contractes de la(ILC) quan ella la liderava, el president ha indicat que està en mans dels grups parlamentaris. En tot cas, Aragonès ha introduït un matís en l'al·locució per referir-se al cas, perquè. Junts sempre ha negat que es tracti d'un cas de mala praxi i l'ha emmarcat en la causa general contra l'independentisme. "Correspon als grups i ho respectaré", ha ressaltat. Borràs és, precisament, una de les persones cridades a tenir més pes en la futura direcció.Quin ha estat el missatge de Sànchez en clau interna els últims dies? Si dissabte va fer èmfasi en la necessitat de bastir una candidatura única i d'aparcar els personalismes, ahir va indicar quei hi falta "lleialtat de grup". No va voler concretar en públic, però diversos dirigents consultats insisteixen que el dard tenia destinatària: Laura Borràs. No és cap novetat que en la seva relació hi havia hagut turbulències -com ara la negociació del Govern amb ERC , de la qual Borràs recelava en privat o bé en l'episodi de l'escó de Pau Juvillà -, però fins ara no hi havia hagut pistes públiques sobre la qüestió. Sànchez també es va referir a veus rellevants -tot i que no militants de Junts- de l'entorn de Borràs, com ara l'expresident, que han estat obertament crítics amb el seu paper."O somper fer que els fets acompanyin les paraules o les paraules soles serviran per la literatura, per la filosofia i per la reflexió, però", va reflexionar l'encara secretari general del partit, que ha insistit que en l'episodi de Juvillà "no tot es va fer bé". Un dels problemes que ha tingut Sànchez al capdavant de la maquinària de Junts és que ha rebut crítiques tant del sector de Borràs -que arrenglera independents i el sector més partidari de la confrontació- com dels dirigents i quadres provinents del PDECat per la seva. Als primers, a banda de la manera de fer funcionar el partit, tampoc els ha agradat l'acord amb ERC -alguns defensen passar a l'oposició- ni la "tebior" nacional exhibida, segons ells. "No hi hasobre el diàleg", han defensat veus de Junts amb presència dins del grup parlamentari.Tot i apuntar que no parlava per "ningú en concret", els missatges van ser inequívocs. "S'ha de supeditar. L'important no és quina posició ocupes al partit", va remarcar el secretari general, que va arribar al càrrec avalat per, el president de Junts. La gran incògnita que persisteix al partit és si continuarà en el càrrec després del congrés, tenint en compte que existeix la possibilitat d'abandonar-lo en cas que pugui tornar a Catalunya un cop la justícia europea decideixi sobre les euroordres . Si Puigdemont deixa la presidència,per ocupar el buit del líder a l'exili. L'entorn de la presidenta del Parlament, de fet, defensa "equiparar" la projecció pública que té al pes intern dins la direcció, de la qual forma part però sense posició preeminent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor