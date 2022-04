Jordi Pesarrodona, candidat a presidir l'ANC

ha decidit fer el pas i presentar-se al secretariat nacional de l'ANC i, per tant, optar a la presidència de l'entitat, segons ha informat l'Ara. L'exregidor d'ERC a Sant Joan de Vilatorrada sosté que cal "reactivar el carrer per demostrar que el procés és més viu que mai" i defensa una "societat mobilitzada" perquè els partit segueixin "el mandat del poble". Pesarrodona va ser condemnat a una pena d'inhabilitació per un delicte de desobediència per l'1-O. Ara, el pallasso i activista del Bages, vicepresident de l'Assemblea de Representants del, optarà a substituir la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que deixarà el càrrec després de complir els quatre anys de mandat.L'activista ha d'aconseguir els avals necessaris -dues territorials o sectorials, una de les quals ha de ser del seu municipi- per postular-se per formar part de la direcció de l'ANC. La seva principal rival a la presidència serà, que apareix com a candidata de consens després dels moviments dels darrers mesos per conformar una "llista de país" que opti a la presidència de l'entitat.L'exregidor ha fet el pas de presentar-se després que els socis hagin aprovat elper als propers dos anys, un document estratègic que compareix plenament. L'entitat i els nous dirigents, segons es desprèn del full de ruta aprovat pels socis, redoblaran la pressió als pressió als partits, al Govern i al Parlament, i intensificaran les campanyes de denúncia per la política "autonomista" de la Generalitat i la manca de passos en favor de la independència. Destaca especialment la voluntat de conformar una "llista cívica", al marge dels partits, per concórrer a les properes eleccions al Parlament.

