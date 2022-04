Un any i mig de presó per maltractar una usuària en una residència de Terrassa

La treballadora de laMossèn Homs deha acceptat un pel vídeo on es veu fent servir expressions vexatòries a una usuària. Els fets van passar durant el mes d'i ara, en l'escrit de conformitat la cuidadora accepta la condemna per un delicte contra lai un altre deEs tracta d'un pacte fruit del procés de mediació i on va indemnitzar la víctima ambpels danys morals ocasionats a la dona de 91 anys, apunta l'agència EFE.L'acord també inclou una multa deque haurà de ratificar i que servirà com atenuant rebaixant així laque hauria pogut ser de 5 anys de presó. El vídeo i la seva difusió però, ho va fer una altra cuidadora, menor d'edat. El seu cas es va traslladar a laperò finalment no se li ha imposat cap mesura penal.La interlocutòria recollia que l'va actuar amb "la intenció dla resident" que pateix deteriorament cognitiu moderat-greu i dependència severa. Mentre li donava la medicació va utilitzar expressions com arai la menor d'edat, amb qui treballava, ho gravava i ho feia públic a les

