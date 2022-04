Interior acaba el contracte amb Iturri pel manteniment dels vehicles de Bombers

El Departamenthaelper al, que està sent investigada judicialment per suposades irregularitats juntament amb la cúpula anterior del cos d'emergències.Segons ha avançat La Vanguàrdia i ha confirmat l'ACN al Portal de Contractació,haelper reparar els vehicles dels Bombers via contracte d'emergències aAquest servei l'havia prestat fins ara el grup sevillà Iturri. El departament preveu tenir enllestit el, confirmen fonts de la conselleria.Eli, durant aquests mesos, aquesta empresa s'ha encarregat del manteniment dels vehicles amb serveis mínims mentre no hi havia la nova adjudicatària.Fa unes setmanes Interior va aturar la licitació que estava preparant després quei que podia suposar un "desequilibri". A més, el plec de condicions del contracte l'havien redactat algunes de les persones investigades judicialment des del gener pel presumpte cas de corrupció.Interior ha optat per adjudicar el servei via, amb la idea de preparar unque vol tenir enllestit a finals d'any. Així, l'empresaés l'adjudicatària del manteniment delsper un valor estimat de 500.000 euros; e, delsde les regions d'emergències de laper 1 milió d'euros i, delsde les, també per 1 milió d'euros.

