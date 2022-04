Els experts demanen mantenir la mascareta en interiors fins després de Setmana Santa

Altres notícies que et poden interessar

Els experts de la Ponència d'Alertes (una taula rodona formada per assessors i membres del Ministeri de Sanitat, i de les comunitats autònomes) recomanen al govern espanyol i als territoris. Segons el seu criteri, plasmat en una proposa que ha avançat ElMundo, consideren que és arriscat fer aquest moviment previst pel govern espanyol abans de les festivitats d'aquest abril.Tot i això, la mascareta segueix tenint els dies comptats, ja que els experts de la ponència (Ponència d'Alertes i Plans de Preparació i Resposta i la Comissió de Salut Pública)en el calendari. Aquest òrgan també ha manifestat la seva posició al Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries. L'esborrany de la proposta estableix diverses excepcions ade Setmana Santa: els hospitals, les residències de gent gran i el transport públic.Els membres de la ponència també recomanenen situacions concretes: quan persones vulnerables mantinguin un contacte de llarg temps amb persones en una distància menor de metre i mig; professors en situació vulnerable; en feines on no hi hagi ni ventilació ni distància; en reunions d'amics i celebracions privades; i en espais com, on es concentra molta gent. Un altre dels espais on es recomana l'ús de mascareta, que no obligatòria, són els bars, restaurants i locals d'oci nocturn. L'única excepció on no la recomanen és a l'escola.ja va plantejar la setmana passada a la comissió delegada del Govern la retirada de la mascareta a les escoles d'educació primària si el consell interterritorial no ho aborda la setmana vinent, i després anar-ho fent de forma gradual. El conseller de Salut, J osep Maria Argimon, va explicar a RAC1 que tornarà a plantejar la qüestió per enèsima vegada la propera setmana a la reunió de la interterritorial estatal, però ha advertit que els nens no poden esperar més.​​​​​​

