El govern espanyol expulsa 25 diplomàtics russos després de la massacre de Butxa

Elha deciditprop dedestinats a l'ambaixada a Madrid per considerar-los una "amenaça per als interessos de seguretat de l'estat". Així ho ha anucniat el ministre d'Exteriors,, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Ho ha fet acompanyat de la ministra portaveu,, i la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics,Albares ha emmarcat la decisió de l'executiu en els "crims de guerra" produïts a Butxa i que ha exigit que siguin investigats de manera immediata i que els seus responsables responguin davant els tribunals. El responsable de la diplomàcia espanyola ha afirmat que les accions russes a Ucraïna són una mostra dei no poden quedar sense resposta. Ha afegit que després d'aquesta decisió és previsible una resposta simètrica per part del règim deLa decisió de la Moncloa és similar a l'adoptada per altres països de la UE, com França i Dinamarca han fet les darreres hores. Albares ha especificat que entre els expulsats no hi ésde Rússia a Madrid perquè "volem donar una oportunitat a lai a l'esperança que la guerra de Putin acabi i es torni a la via diplomàtica".Precisament aquesta tarda, el president d'Ucraïna,, s'adreçarà per videoconferència al Congrés espanyol, com ha fet ja amb prop d'una vintena de parlaments, des d'Estrasburg als Estats Units, el Regne Unit i diferents estats de la Unió Europea.Albares ha informat també de la visita dijous vinent de Sánchez a Rabat per entrevistar-se amb el rei, dins del context generat pel canvi de posició de Madrid pel que fa al Sàhara. El ministre ha subratllat la importància simbòlica que té que el monarca convidi Sánchez a un iftar, el sopar amb què es trenca elA banda de l'expulsió dels diplomàtics russos, l'altre tema destacat de la roda de premsa ha estat la propera trobada, dijous vinent, entre Pedro Sánchez i el nou líder de l'oposició,. La ministra portaveu ha assegurat que cal recuperar un "consens bàsic" entre govern i oposició perquè és el que espera la ciutadania. "L'no es predica, es practica", ha dit, confiant en què els consensos d'Estat permetin que el PP s'obri a renovar els organismes i institucions que es troben bloquejades i pal·liar la polarització política.En el context de la, Isabel Rodríguez ha posat pressió al nou líder del PP afirmant que cal estar units en les respostes a la crisi i també en les mesures de resposta a aquest conflicte sobre l'economia. "No hi ha raó perquè Feijóo es negui a donar suport a aquest pla de resposta", ha manifestat. També Calviño ha mostraten el gir que pot suposar el nou lideratge de Feijóo.L'executiu ha aprovat l'avantprojecte de llei de creació de l'que ha estat explicat per Nadia Calviño. Leso leshan generat llargs processos de litigis i des del govern es vol reforçar la protecció dels ciutadans en les seves actuacions en el camp financer. Ha recordat que les entitats financeres van signar recentment una actualització dels seus protocols per atendre més les persones vulnerables.L'avantprojecte reforça el marc normatiu i la formació financera. Es crea l'autoritat independent que resoldrà les controvèrsies entre les entitats financeres i els clients, en un període màxim de. La seva decisió serà vinculant per a les entitats de crèdit quan afecti quantitats menors a. Seran les entitats les que financin la nova autoritat.​​​​​

