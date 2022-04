Vídeo | La parella d'àguiles calçades torna al Parc Natural dels Ports

Com cada primavera, les parelles d'tornen al, on hi tenen un dels seus territoris de nidificació. Fidels a la seva cita anual, mascle i femella s'han tornat a trobar en aquest niu i ja han començat a arranjar-lo.A partir d'avui mateix, el parc obre la retransmissió en directe pel canal deper poder veure el comportament, minut a minut d'aquesta espècie que cada any ens visita i fa vida a la muntanya ebrenca.L’àguila calçada (Aquila pennata) és una de les 12 espècies deque nidifiquen regularment als Ports. Aquest rapinyaire forestal necessita per nidificar zones de bosc tranquil·les i ben conservades. Al Parc Natural dels Ports viu en els boscos de la zona alta on hi nidifiquen un total de 15 parelles en rodals de bosc de pinassa i de pi roig ben conservats.En l'àmbit europeu, la Directiva Aus la inclou a l'Annex I com ai d’interès comunitari objecte de mesures especials quant a la conservació dels seus hàbitats. El seguiment de les poblacions de depredadors és un bon indicador de l’estat de conservació d’un espai natural. L’àguila calçada és al capdamunt de la cadena alimentària i si la seva població evoluciona favorablement pot ser símptoma de la bona salut dels ecosistemes.El Parc Natural dels Ports fa el seguiment de les calçades des de 2003, quan es van censar tres parelles. Des d’aleshores, i coincidint amb el procés expansiu de l’espècie a Catalunya, la població ha anat incrementant fins les 15 parelles censades al 2016. En el context d'aquest seguiment, el parc ha gestionat la instal·lació d'una càmera en un dels nius, amb la finalitat específica de conèixeri aprofundir en aspectes de la sevaL’àguila calçada és una espèciela major part de la població hiverna al sud del Sàhara. Als Ports, durant la segona quinzena de març, es comencen a observar els primers individus que tornen als seus llocs de cria habituals, es retroben amb la parella, inicien els vols nupcials i el procés de reproducció. Per tal de no causar cap molèstia, la webcam es va instal·lar a finals de febrer, quan les àguiles encara no havien arribat. L’accés al niu es va realitzar amb la col·laboració del grup de Suport de Muntanya del Cos d’Agents Rurals.La instal·lació de la càmera és va complementar amb una connexió a Internet que ha possibilitat el seguiment del niu en directe a través de Youtube on també s'han penjat vídeos de curiositats i moments clau succeïts al niu i al seu voltant. Al mateix temps, s'ha fet unque recull tot el procés i altres dades i notícies d'interès. Tant el canal de Youtube com el blog són una eina de sensibilització i d’educació ambiental. D’una manera inusual i sorprenent, apropen la vida de la fauna salvatge a la població i contribueixen a augmentar la visibilitat d’aquest espai natural.La parella objecte de seguiment es va detectar l’any 2011 i està formada per un mascle de morf clar (pit clar) i una femella de morf fosc (pit fosc). Les imatges enregistrades el 28 de març de 2017 mostren l'arribada de la femella al niu. Un dia després va arribar el mascle. La parella va arranjar el niu amb noves branques i, a finals d'abril, la femella va pondre dos ous que van eclosionar al cap de 38 i 39 dies d’incubació. A finals de juliolfan els seus primers vols entre branca i branca.Si tot va bé, els polls solen fer els seus primers vols a meitat de juliol. A finals d’estiu marxen cap als seus llocs d’hivernada fins la primavera següent, quan els adults, probablement, tornaran al mateix territori de reproducció de l’any anterior.

