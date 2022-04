Decomissades dues tones i mitja d'haixix en una platja de l'Ametlla de Mar

Els 51 bidons de gasolina que contenien més de mil litres de combustible. Foto: Guàrdia Civil

haprop deen una platja pròxima a. Els dos detinguts van ser sorpresos mentre descarregaven elsque van ser intervinguts.Durant un servei de vigilància costanera, la Guàrdia Civil va detectar com unaintentava acostar-se a terra en la zona de platja denominada Torrent del Pi, pròxima a L'Ametlla de Mar. Els fets van succeir la nit del 30 de març.Una vegada activat el protocol per aquesta mena de casos, agents especialistes en la lluita contra elde la Unitat de Policia Judicial de Tarragona, així com personal del OCON (Organisme de Coordinació d'Operacions Contra el Narcotràfic), recolzats en tot moment per mitjans tecnològics dels quals disposa el SIVE (Sistema Integrat de Vigilància Exterior) de Tarragona per al control i vigilància del trànsit marítim, es van traslladar de manera immediata a la zona.Una vegada va tocar terra la narcollanxa, agents del dispositiu van poder intervenir la partida, i detenir als dos individus que descarregaven la droga en aquell moment. Finalment s'han confiscatsque contenien més dei unaamb la qual pretenien abandonar la zona.Les organitzacions criminals solen proporcionar a les embarcacionssuficient per poder retornar a la costa nord del continent africà una vegada han transportat la droga fins al seu destí, segons els agents.Investigadors de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil especialitzats en la lluita contra el narcotràfic han obert una investigació per a identificar a la resta de persones que van participar en la partida.Les diligències i detinguts han estats posats a la disposició del3 en funcions de guàrdia deLa Guàrdia Civil continua incrementant la vigilància a la demarcació a fi de tancar una possible porta d'accés de l'haixix a Espanya i la resta d'Europa, en advertir un augment en els intents de partida de substàncies estupefaents en el litoral català.

