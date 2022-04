Els ous, a preu d'or

Un any i mig de preus alts

El paper de la Llotja

Segons elde Reus, lade mida gran costa. Aquesta és una xifra “històrica”, segons l’operador de la llotja i president de l’Agrupació de Productors d’Ous de Catalunya (APOC),. Així, el preu de la dotzena d’ousrespecte del mateix període de l’any passat.Aquesta escalada del preu dels ous es deu a, tal com explica Llavoré. Un descens de la producció, des del novembre de l’any passat, a causa de casos de la grip aviària; l’augment del preu del pinso; del cost energètic; del gasoil i, per últim, l’esclat de la guerra a Ucraïna. “Aquesta conjuntura ha acabat provocant aquestes pujades bastant exagerades”, afirma.Pel que fa a la incidència de laa les granges catalanes, el president d’APOC assenyala que ha estat mínima. Però, tot i aquestes circumstàncies, la producció d’ous s’ha vist afectada i per això hi ha hagut un descens de la producció.Amb més de 40 anys d’experiència com a operador a la Llotja de Reus, Llavoré afirma que és la pujada de preus “més forta” que recorda. “Ja veníem de tenir els preus alts al gener, i l’esclat de la guerra ho ha acabat d’aixafar tot”, continua el productor avícola. L’augment dels preus de l’energia, gasoil o cereals, acaben tenintagroalimentari, que veu com el cost de les seves matèries primeres es dispara.Aquesta escalada del cost s’acaba traduint en aquest augment dels preus de referència a les llotges. Malgrat que Llavoré no creu que baixin els preus aviat, afirma que “en un parell de mesos es pot estabilitzar la situació”. En la mateixa línia s’expressa el president de la Llotja de Reus,: “Mentre duri la guerra els preus es mantindran alts, i quan acabi es moderaran. Tindrem un any i mig de preus cars i inflació alta”.Malgrat aquestes males notícies, sembla que lade matèries ja ha quedat. “La sensació d’un possible desabastiment també provoca un augment dels preus”, justifica Guinjoan, ja que el mercat deixa de comportar-se segons els paràmetres habituals i s’apropa a la situació en què la demanda supera l’oferta. Tot i això, aquesta situació sembla difícil que s’acabi de produir, segons els productors.Per la seva banda, el responsable dels Serveis Territorials d’Agricultura,, expressa la seva preocupació per la situació dels productors, que són els “grans perjudicats” per aquest augment dels costos. En aquest sentit, des del Departament de la Generalitat esperen que la Unió Europea emprengui mesures com la reducció del preu de l’energia i l’augment de la superfície conreable per cereals.La Llotja de Reus marca elsAquesta funció no implica que el preu que es decideix als porxos de la plaça Prim sigui el que perceben els consumidors a les botigues de barri o supermercats: es tracta d’un preu de referència que serveix per als productors i institucions. El paper de la llotja de la capital del Baix Camp és de referència en productes com els ous, fruita seca i garrofes.La zona va ser un important centre de producció avícola des dels anys 20 del segle passat. Per això, tot i que actualment no és el principal productor d’ous, es reconeix el paper de la Llotja de Reus com a referència. Així, la importància històrica de conreus comjustifiquen també el seu rol.Aquests dies, la Llotja ha rebut elper part de la Conselleria d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural com a Llotja de referència . Un distintiu que valora la feina que es duu a terme des d’aquesta històrica institució. A partir d’ara, els seus preus setmanals també serviran perquè des del Ministeri d’Agricultura es puguin elaborar estadístiques econòmiques.

