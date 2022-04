Detingut el conductor que va atropellar mortalment una noia a Rubí

El conductor que va atropellar mortalment una jove de 28 anys aquest diumenge a la matinada a Rubí ha estat detingut. La detenció es va produir ahir després que laidentifiqués el vehicle el mateix diumenge al matí i localitzés i detingués el conductor, ahir dilluns a la tarda.Les investigacions es van iniciar amb unaal lloc dels fets i la recollida de proves, a més de les. Tot i que no van poder obtenir la matrícula del vehicle, sí que es tenia la seva descripció i alguns fragments que es van recuperar al punt de l'accident, i amb això es va iniciar una recerca tant a Rubí com a municipis propers, amb la col·laboració de cossos policials d'aquestes poblacions. El vehicle va ser localitzat a Rubí.A partir d'aquí, amb la col·laboració de l', es va poder detenir un veí de Rubí com a presumpte autor de l'atropellament, que no és el titular del vehicle implicat.Ara, la investigació continua oberta per tal d'esclarir les, i el resultat serà traslladat a l'autoritat judicial.

