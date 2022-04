Més sancions a Rússia per la matança de Butxa: així intenta Europa arraconar el Kremlin

Quines sancions s'han aplicat fins ara?

Les-i, segons ha anunciat aquest dimarts el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, també de Borodianka- posen en, que cataloga l'actuació de l'exèrcit rus de. A la UE, a més, es torna a posar sobre la taula l'ampliació de les sancions al Kremlin.Els dirigents europeus aposten peren la seva retirada de la regió de Kíiv, la capital d'Ucraïna, però també encontra el règim rus. Per ara ja s'han aprovat quatrea la Unió Europea, i el, que és el que es planteja ara, englobaria l'Mentre elassegura que el bloc comunitari treballa ja en aquest cinquè paquet i en més suport per a Ucraïna, al Parlament Europeu hi ha veus que demaneni, per tant, la. No fer-ho, asseguren, "seguirà finançant la guerra de Putin". Quines són les mesures que ja s'han aplicat fins ara a Rússia? Quines són les apostes per seguir pressionant Putin?"Soc partidari d'un, que sabem que és dolorós", ha apuntat el, a la cadena FranceInter. Així, el, líder semestral de la UE s'alinea amb el primer ministre polonès, Mateusz Morawiaeki, i les tres repúbliques bàltiques -Estònia, Letònia i Lituània. Segons ells,i cal posar en el punt de mira de la UE el gas rus.Al costat oposat hi ha, tres països que són totalmentque impliquin embargar el gas, petroli i carbó rus. Per què? Són estats quei anul·lar aquesta relació podria comportar greus problemes econòmics. Hongria, per la seva part, ha deixat clar que no donarà suport a cap mesura que vagi en aquest sentit; per l'altra banda, Alemanya ja ha nacionalitzat la filial alemanya de Gazprom almenys fins al setembre per garantir el subministrament.Fins ara,per aturar el conflicte bèl·lic. Així, només dos dies després de la invasió russa a Ucraïna, la UE va activar una mesura històrica:també tenen activa lade fer servir les seves, els Estats Units han bloquejat la importació de productes i béns russos, a més de congelar béns de 15 oligarques molt propers al Kremlin.Elsque s'enlairen des de Rússia, així com qualsevol aerolínia russa. Elha quedatde les trobades deli també s'han prohibit elsper part del Banc Europeu d'Inversions i el Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament.Elsrussostambé tenendes de principis de març. A poc a poc, les grans-com Facebook, Instagram o Twitter- han aplicatperlasobre l'estat de la guerra per part de mitjans russos, fins al punt de cancel·lar-los els comptes, en alguns casos.​​​​​

