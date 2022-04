El Govern ja no pot garantir l'acollida digna de tots els refugiats ucraïnesos

Altres notícies que et poden interessar

La secretària d'Igualtats,, ha alertat que Catalunya està arribant a un "" per a poder garantir una acollida digna per tots els refugiats ucraïnesos. A banda de l'habitatge, molts necessiten escolaritzar-se, així com atenció sanitària i psicològica, entre altres. En aquesta direcció, Mata ha negat tenir constància que el, anunciat pel govern espanyol, s'hagi posat en marxa a Catalunya.Fins al moment,han arribat a Catalunya fugint de la guerra. Juntament amb els acollits pel, es tracta de. La secretària d'Igualtats ha demanat a l'executiu central que assumeixi la "part que li correspon". Elsí que ha reforçat els recursos al centre de primera acollida de laon, tal com ha assegurat Mata, s'està millorant l'atenció a les persones que busquen una primera resposta quan arriben a Catalunya."El que ja no estem en condicions de garantir són totes les condicions que els refugiats necessiten per viure dignament", ha afirmat Mata. Si bé, ha anunciat que, de la mà de l', estan treballant en unque puguin ser cedits per a les persones que fugen de la guerra a l'hora que garanteixi la seguretat jurídica als propietaris.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor