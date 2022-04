Gir radical del temps: de glaçades a una notable calor en els pròxims dies

El sol, més present aquesta setmana

A partir de dimecres farà més sol i la temperatura encara pujarà més. pic.twitter.com/e87s1mwsDN — Meteocat (@meteocat) April 4, 2022

Els canvis de temperatura tornaran a assolar Catalunya., les prediccions pels pròxims dies significarà un canvi significatiu: de passar molt fred a les nits a tornar a deixar les jaquetes gruixudes a l'armari. A partir d'aquest dimarts les temperatures començaran a augmentar en bona part del territori. Només aquest migdia jaen comparació a les temperatures d'ahir. Aquest augment, encara que serà moderat,Al llarg de tot el dia d'avui circularan bandes de núvols alts i deixaran un paisatge enterbolit. A més, a partir del final del matí avançaran núvols mitjans de sud a nord que deixaran el cel entremig i molt ennuvolat al llarg de la tarda. Això passarà per una pertorbació ubicada al sud de la península Ibèrica, que avança cap a la zona Mediterrània. Tot i això,, amb precipitacions que tindran una mínima incidència a les Terres de l'Ebre.Encara que el dia de demà, dimecres,, la tendència serà molt més positiva i amb presència de sol a partir de dijous. Demà, però, es poden produir diverses precipitacions a la zona litoral i prelitoral, que seran molt minses. A partir de dijous i fins al cap de setmana, les temperaturesque els dies anteriors. Tot i això, la mínima podrà baixar lleugerament a punts del litoral, però en comparació amb la setmana anterior, seran temperatures més altes.A partir de dijous les temperatures màximes es poden disparar per sobre dels 20 graus en moltes comarques. Un fet que seguirà augmentant dissabte i diumenge, amb temperatures que. De passar a registrar baixes que provoquen glaçades i molt fred, amb nits molt fredes per ser abril, a una calor molt notable per ser aquesta època de l'any.notaran de manera significativa aquest sotrac, del fred a la calor.

