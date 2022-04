La Guàrdia Urbana persegueix amb moto un senglar a Nou Barris

Elssón, cada cop més, uns ocupants més de la ciutat de. Els barris pròxims a la serra de Collserola viuen sovint episodis de senglars remenant les escombraries o circulant pels carrers amb les seves cries. En alguns casos, s'ha arribat a veure un grup de senglarsNo és el cas gravat per un veí la setmana passada. Tal com es pot veure en aquest vídeo de Betevé, des del seu balcó al barri de, a, va enregistrar com uns agents de la. L'empaitaven perquè retornés ràpidament cap a la serra deI és que el veí que ho va gravar, Allan Rodríguez, ha explicat a Betevé que durant aquella nit van arribar a baixaral barri de Porta. "Crèiem que era una família que anava a la recerca de menjar", explica a la televisió de la capital. El problema d'aquestes aparicions és que, dues vies amb molt trànsit on la presència dels animals pot

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor