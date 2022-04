Detenen un lladre disfressat de dona gran per atracar una joieria a punta de pistola a Tarragona

Detenim dos lladres per atracar una joieria a Tarragona amb una arma de foc. Un d'ells es va disfressar de dona d’edat avançada i s'ajudava d'una crossa. Es van endur un botí valorat en 231.500€ https://t.co/euOWDyI99b pic.twitter.com/6Urw8h5O4r — Mossos (@mossos) April 5, 2022

Elshan detingut dues persones, un home i una dona, a qui se’ls atribueix unamb arma de foc a una joieria dei un. Sobre les 2 de la tarda del dia 16 de març passat, un individu, perruca, ulleres de sol i que caminava amb una crossa va accedir a una joieria ubicada a la zona centre de Tarragona. Un cop a l’interior, aquesta persona, sempre segons el relat policial, va col·locar la crossa a la porta de seguretat de l’establiment per evitar que es tanqués i posteriorment va treure una arma de foc de la bossa de mà.L’autor va amenaçar amb l’arma de foc dues treballadores i els va exigir que obrissin diversos aparadors amb rellotges i joies, d’on es va endur un. Per garantir-se la fugida de l'establiment l’autor va amenaçar una de les treballadores i se la va endur fins a la mateixa porta de sortida per evitar que d’altres treballadors accionessin els mecanismes de seguretat dels accessos de la botiga.La investigació es va centrar en la recerca d’indicis que permetessin identificar a l’autor material dels fets, així com si disposava d’alguna altra persona que va ajudar-lo en l’atracament.El 30 de març es va activar un dispositiu de localització i detenció dels autors, que es trobaven a la mateixa ciutat de Tarragona, on van quedar detinguts. En l’escorcoll se’ls va localitzar diverses joies i rellotges, algunes de les quals peces i models d’alt valor,i l’arma de foc utilitzada per a l’atracament, que va resultar ser simulada. També se’ls va trobarEn cooperació amb la UDYCO Central de la Policia Nacional, es van aconseguir atribuir als dos detinguts una, que va tenir lloc en una joieria de Madrid pocs dies després de l’atracament. La col·laboració entre ambdues unitats és força habitual en investigacions d’aquesta tipologia, ja que sovint els autors són molt itinerants.A l’autor material de l’atracament li consten 23 antecedents per delictes patrimonials violents i ha complert més de vint anys de condemna a presó per robatoris violents. Un cop van passar a disposició de l’autoritat judicial el jutge va decretar l’

