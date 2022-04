Barcelona controlarà els laterals de la Gran Via per evitar infraccions al túnel de les Glòries

L'Ajuntament de Barcelona instal·laràper controlar els laterals de lai evitar infraccions, ha avançat el gerent de Mobilitat del consistori, Manuel Valdés, a Betevé. El túnel de les Glòries va registrar retencions per entrar a la ciutat aquest dilluns, el primer dia laborable de la nova infraestructura a ple rendiment, i alguns conductors van intentar esquivar-les pels laterals de la Gran Via.Fins a les 6 de la tarda, havien circulat pel nou túneldels 43.000 que fins ara entraven a Barcelona cada dia per les Glòries, ha indicat Valdés. E l túnel de les Glòries va obrir aquest diumenge els carrils en sentit Llobregat mig any després d'haver posat en funcionament els que van en direcció Besòs.El responsable de Mobilitat ha assenyalat que la intenció de reduir els carrils per als cotxes d'entrada a Barcelona ési que l'objectiu del túnel "no és generar una nova connexió, sinó soterrar la que hi havia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor