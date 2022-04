Ucraïna obre set corredors humanitaris aquest dimarts

Altres notícies que et poden interessar

Les autoritats ucraïneses han anunciat aquest dimarts uni permetre així l'. "Avui hi haurà set corredors humanitaris", ha dit la viceprimera ministra d'Ucraïna, Irina Vereshchuk.Un d'aquests corredors connectarà la ciutat de, fortament assetjada per l'exèrcit rus des que va iniciar la guerra el passat 24 de febrer. "Tot i les promeses de la seva cúpula, les forces ocupants no permeten que ningú entri a la zona assetjada", denuncia la dirigent. I és queLa resta de corredors connectaran majoritàriament ciutats del sud-est del país amb la localitat de. Es tracta delque les autoritats ucraïneses intenten evacuar civils, després que aquest dilluns aproximadament ho fessin aproximadamentD'altra banda, i més enllà delsdesprés que l'exèrcit rus abandonés Kíiv a finals de la setmana passada, s'han trobat almenysamb signes dea la mateixa ciutat. A més, també s'ha trobat el cadàver dei restes del cadàver del seu marit. La comunitat internacional ho denuncia de "crim de guerra" i el president ucraïnès,, participarà en elper demanar una investigació."Els fiscals, juntament amb la policia de Kíiv, van trobar una càmara de tortura a la ciutat de Butxa. Al soterrani d'un dels hospitals infantils, la policia va trobar els cossos de cinc homes amb les mans lligades.", ha publicat l'Oficina del Fiscal General d'Ucraïna a Facebook.​​​​​

