Els lladres arriben a Whatsapp: si et diuen això, és una estafa

Els lladres arriben ai intenten aprofitar-se dels seus usuàris per robar-los els diners. Laha alertat d'una nova modalitat d'estafa a través de l'aplicació de missatgeria instantània que consisteix en fer-se passar perque contacten amb les sevesper demanar-losper fer front a un "problema immediat".Com ho fan? Segons relata el cos policial espanyol, elsdiuen a la víctima que no poden comunicar-se amb el seu telèfon personal i que tampoc poden rebre trucades per un problema amb l'operadora. ", aquest és el meu número nou, se m'ha trencat l'altre mòvil i necessito un favor", diu algun dels falsos missatges que s'han detectat.Si la víctima pica, continuen amb elque comporta acabar robant els diners: "Em pots fer una transferència per pagar una cosa, que no tinc laa mà?". És llavors quan la mare s'acaba creient que es tracta del seu fill o filla i acaba cedint a l'engany. Un cop fet, i quan es descobreix l', ja no es pot fer marxar enrere i els lladres se n'han sortit amb la seva.La policia espanyola ha detectat un augment d'aquesta estafa durant les últimes setmanes en diferents zones de l'. Segons expliquen, els estafadors ja han aconseguit robar quantitats que oscil·len entre elsi els. En aquests casos, es recomana no perdre la calma i assegurar-se de qui hi ha a l'altra banda del telèfon abans d'accedir a donar els diners.

