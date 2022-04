L'Estat invertirà 11.000 milions d'euros en microxips i semiconductors

El president del govern espanyol,, ha anunciat un nou Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) sobre microxips i semiconductors amb una inversió pública d'En la inauguració del fòrum "" organitzat pel diari El Español aquest dilluns al matí, Sánchez ha explicat que s'aprovarà pròximament amb l'objectiu de situar l'estat espanyol "a l'avantguarda" i d'atraure "importants inversions" en un àmbit que té "una importància". "no perdrà la cursa de la tecnologia més avançada", ha dit.Sánchez ha recordat que el govern espanyol ja ha aprovat nouque preveuen mobilitzar 56.000 milions d'euros entrei privada dels quals 19.000 milions són dels fons europeus. "Són una eina fonamental per reindustrialitzar el nostre país", ha defensat. El PERTE deés el que té la inversió pública més gran dels anunciats fins ara. El president espanyol ha fet balanç de l'ús dels fons europeus en els últims nou mesos i ha detallat que fins ara s'han obert 1.612 convocatòries, se n'han resolt 524 per un import de 8.552 milions d'euros i hi ha 11.486 projectes assignats.Sánchez ha fet referència a la inflació i a la proposta d'per fixar un topall del preu del gas de. "Ho fem perquè és absolutament necessari", ha defensat, i ha considerat un "grandíssim avenç" que lapermeti aquesta "excepcionalitat ibèrica". Sánchez ha esperat una resposta de les institucions comunitàries abans que acabi el mes d'abril.El cap de l'executiu ha fet una crida a la "" a la resta de formacions polítiques i, concretament, perquè donin suport al pla de xoc per laal Congrés. "Què més ha de passar perquè siguem capaços de deixar de banda les picabaralles?", s'ha preguntat. Sánchez ha afirmat que promourà aquesta unitat que "exigeix" la situació actual.

