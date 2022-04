Mas veu «excés de personalisme» dins de l'independentisme

L'expresident de la Generalitat,, ha defensat que el problema actual de l'espai independentista és que hi ha "un excés dei una manca d'objectivació dels temes", i considera que aquests dos aspectes fan que l'entesa sigui tan complicada entreEn una conversa telemàtica aquest dilluns organitzada per L'H Espai de Debat sota el títol "" amb la periodista, l'expresident ha assegurat que els dos partits delhan de gestionar ara una situació "que no és d'èxit, però tenen una gran oportunitat de posar les bases de l'èxit del futur".Per a Mas, no és impossible superar les diferències "en funció de les actituds personals", i ha reclamat que s'aconsegueixinen els temes importants, entre els quals ha esmentat la qüestió dela l'escola. "El preu que s'ha hagut de pagar ha estat alt. Tenim l'obligació política d'estar per sobre de les coses del dia a dia, de les picabaralles", ha reclamat l'expresident català, que creu que no és admissible la divisió en temes clau.L'expresident català ha assegurat que la falta d'undins del sobiranisme suposa una "debilitat intrínseca", i ha retret que la, que considera que hi ha hagut després de l', hagi portat desunió en lloc d'aglutinar i unir més l'espai ideològic independentista.

