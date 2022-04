Lenin i Stalin tornen a Barcelona

Alguns vianants que el matí d'aquest dilluns travessessin la plaça de Catalunya es pot haver sentit un viatger en el temps. Els retrats de, màxims líders de la, penjaven de la façana de l'Hotel Iberostar, al costat d'una pancarta que recordava els caiguts per la causa de laActualment, costa de trobar partidaris de l'estalinisme i per això aquesta acció ha cridat l'atenció.Lenin -mort el 1924- i Stalin -que va governar fins a la seva mort el 1953- han tornat d'aquesta manera als carrers de Barcelona, on van ser molt presents durant laPerò no és que hàgim retrocedit als anys trenta, sinó que militants delpreparen un homenatge a lesque es farà el 9 d'abril al Fossar de la Pedrera, i estan escalfant motors.El mateix indret va ser la seu de l'i del, i durant la guerra lluïa els dos retrats dels qui eren considerats els gran referents de l'URSS. D'aquesta manera els membres d'aquest partit comunista han volgut retre un reconeixement a l'esforç fet per Moscou en favor de la Segona República. L'i lavan ajudar l'exèrcit de Franco, mentre les democràcies com França i el Regne Unit s'ho miraven a distància. El suport de l'URSS a la República va ser real, però va tenir també el seu cost, en forma de persecució contra marxistes heterodoxos com eren els dirigents del POUM, oposats a la dictadura estalinista.

