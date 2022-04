Catalunya registra els dies d'abril més freds dels últims 30 anys

Així neva ara mateix a Collserola! pic.twitter.com/EOdzN9ioXP — Àlex (@alexsnclmnt) April 3, 2022

Les acumulacions de neu més significatives d'aquest diumenge a la tarda s'han observat al Berguedà i Osona, amb gruixos de 20 centímetres.



📹 de Josep Martínez Castro, a Sant Boi de Lluçanès https://t.co/GwbnRmkJds pic.twitter.com/x7w9kuNFYo — NacióDigital (@naciodigital) April 4, 2022

Espectaculars imatges des de Sant Boi de Lluçanès, on s’han acumulat uns 20 centímetres de neu



📸 @josepmcastro #Osona https://t.co/v3xyZN6aCl pic.twitter.com/z4rkiMeWuY — Osona.com (@osona) April 4, 2022

Els primers dies d'abril del 2022 han estat plenament hivernals com a conseqüència de l’arribada d’una. Segons ha informat el(Meteocat), entre el divendres i el dissabte passat el vent del nord va bufar amb força als indrets típicament més ventosos del país i la baixada de temperatura es va deixar sentir sobretot a les àrees de muntanya, amb nevades al vessant nord delEl diumenge al matí va nevar de manera anecdòtica a comarques del, gairebé fins arran de mar, però sense arribar a quallar. Pel que fa a la temperatura, va baixar fins alsa 2.500 metres i en alguns sectors de muntanya hi va fer més fred que elsdels últims tres anys.Tots els pronòstics es van complir iaquest cap de setmana. També ho va fer a Barcelona, un fenomen força inusual. Si bé és cert que els carrers de la ciutat, durant aquest diumenge, no van arribar a estar nevats,i elvan veure els primers flocs de neu de l'any.L'entrada a l'abril està sent molt freda, ambsota zero ia cotes molt baixes. Les glaçades han continuat la matinada d'aquest dilluns, amb moltes zones amb registres negatius per segon o tercer dia consecutiu, sobretot a les comarques centrals i al pla de Lleida. Lesencara continuaran en alguns punts la propera matinada, però a partir de llavors arribarà la primavera real, amb termòmetres cap amunt.​Protecció Civil de la Generalitat. L'alerta del pla s'havia activat diumenge davant la possibilitat de nevades a cotes baixes en comarques com el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i la Selva.Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon 112 ha rebut 73 trucades des de diumenge a la tarda. A hores d'ara ja no hi ha cap carretera afectada. Les acumulacions de neu més significatives d'aquest diumenge a la tarda s'han observat al, amb gruixos de 20 centímetres.

