Arriben les primeresalamb relació a l'anunci de les dues consultes sobre els Jocs d'Hivern per part del Govern. Un dels primers a fer-ho ha sigut el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,, que ha dit que veu ambla consulta que es durà a terme a l'Alt Pirineu i l'Aran el pròxim 24 de juliol.El motiu, afirma Isús, és el fet de "supeditar" el projecte a una pregunta amb, mentre que el president comarcal també assenyala que "és arriscat" fer aquesta consulta quan ja s'ha presentat la proposta tècnica dels Jocs". De la mateixa manera que la plataforma, però per diferents raons, Isús recela de la data de la votació, ja que la veu com, donat que en aquesta època al Pirineu és un període de màxima afluència turística.Un fet, remarca, que. Per al president del Sobirà, doncs, el 24 de juliol "no és la millor data" i ha sentenciat que el Govern "va tard amb la consulta i la manera de fer-la".

