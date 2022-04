Les gelades malmeten tota la fruita de pinyol del nord de la Ribera d'Ebre

Les gelades dels últims dies han tingut afectacions "importants" als cultius del nord de lai també, amb menys impacte, en altres municipis de la resta de la comarca i de la. Les baixes temperatures han afectat la pràctica totalitat dels arbres deals municipis de la. Ametllers, presseguers, albercoquers i cirers ja havien florit o fins i tot tenien la fruita "quallada". S'han registrat temperatures de fins a menys cinc graus que han fet ineficaces les tècniques per evitar les gelades d'alguns pagesos.Com ha assenyalat, responsable de la, en vint anys de professió no havia viscut una gelada com aquesta i menys ben entrada la primavera. Tot i que no és insòlita, feia dècades que no es veia res similar als municipis del nord de la comarca.L'és dels cultius més afectats, així com la, sobretot perquè si el fruit que se salva a l'arbre és poc, no serà rendible continuar mantenint el conreu i fer la collita –com també pot passar amb els ametllers-. "Si baixes de certa quantitat, sobre el 20%, val tants diners conrear-lo, que es deixa perdre perquè el cost és més alt que el benefici. Ni que hagi quedat alguna cosa, no val la pena", ha recordat Aleu.La davallada de producció global de la fruita de pinyol serà important a la Ribera d'Ebre. El problema és que els arbres ja havien iniciat o fins i tot finalitzat la floració. "He vist fotografies de companys amb termòmetres a cinc graus sota zero i al meu he registrat menys tres graus i durant molta estona. Això és molt i molt negatiu", ha explicat. A la part baixa de la Ribera d'Ebre, també es té constància d'algunes afectacions menors a. En aquesta zona de la comarca la nit passada ha caigut una mica de pluja i s'ha ennuvolat i ha permès "superar la nit més perillosa".A la Terra Alta, el repòs hivernal de lal'ha protegit, tot i que és aviat per descartar "zero afectacions". Cal esperar també per veure quin impacte ha tingut en els cultius d'i perquè encara s'esperen dues nits de temperatures baixes. "La vinya encara continuava morta de la parada d'hivern i pot ser que no li hagi fet res, però continuem preguntant, també per la fruita seca i el cirerer perquè aquest dilluns al matí encara ha estat perillós i hem d'esperar unes hores per veure si té afectació al fruit o als borrons de la vinya", ha explicat, responsable de sectors agrícoles d'Unió de Pagesos i coordinador territorial a l'Ebre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor