Què és un crim de guerra i per què Rússia en pot haver comès a Ucraïna?

Les imatges que arriben des de Butxa han posat sobre la taula la possibilitat quehagi comèsen la seva invasió d'. Les autoritats ucraïneses xifren en almenys 410 els cadàvers de civils trobats a la regió de, entre els quals hi ha 57 persones trobades en una fossa comuna."Els cossos de persones amb les, que han sigut assassinades a trets pels soldats russos, estaven als carrers. No tenien armes. No representaven cap", ha denunciat un dels assessors de la presidència ucraïnès. Si les informacions són certes, tot fa pensar què s'han comès crims de guerra per part de l'exèrcit rus, peròrealment això?Un crim de guerra és la violació delque es produeix en un context de conflicte bèl·lic. El procés de Nuremberg després de lahi incloïa l'assassinat i el maltractament de presoners de guerra i civils, el genocidi contra la població, la destrucció injustificada de pobles i ciutats, la presa i l'execució d'ostatges, el robament de béns i la deportació de població d'un territori ocupat per realitzar treballs forçosos.Tots aquests fets van ser recollits posteriorment a l'article vuit de l', el marc legal que constitueix la Cort Penal Internacional -també coneguda com el tribunal de-, òrgan encarregat de jutjar els crims de guerra. En el cas de la guerra a l', el fiscal de la CPI ja ha obert des de fa setmanes una investigació sobre el que està passant a Ucraïna. El mes passat fins a 38 països del món van demanar també a l'òrgan internacional que investigués possibles crims de guerra perpetrats per Rússia.Ara bé, Rússia no és dels estats que integra el CPI, i, per tant, per poder jutjarcaldria que elde lescrees un tribunal internacional especial, com va passar ao a. Serà, però, molt complicat per dos factors: Rússia té dret a veto a l'i Putin té immunitat com a cap d'estat.​​​​​

