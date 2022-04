Alerta de l'OMS: el 99% de la població mundial respira aire contaminat

El 99% de la població mundial respira aire que supera els límits de qualitat recomanats, segons un informe de l'(OMS) en un informe publicat amb motiu del Dia Mundial de la Salut i en què s'han analitzat més de 6.000 ciutats de 117 països."Després de sobreviure a una, és inacceptable tenir encara set milions de morts que es podrien evitar a causa de la contaminació de l'aire. Encara s'estan fent massa inversions en un medi ambient contaminat en lloc d'en un aire net i saludable", ha assegurat, directora del Departament de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l'"Les preocupacions actuals ressalten la importància d'accelerar la transició cap a sistemes energètics més nets i saludables. Els preus alts dels combustibles, la seguretat energètica i la urgència d'abordar els desafiaments de la contaminació de l'aire i el canvi climàtic, subratllen la necessitat d'avançar cap a un món menys dependent dels combustibles fòssils", ha dit el director general de l'OMS,Segons la tècnica del Departament de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l'OMS,, només el 10% de les ciutats de tot el món compleix amb els nivells de qualitat de l'aire recomanats. Per això, l'organisme ha demanat implementar estàndards nacionals de qualitat de l'aire d'acord amb les directrius de qualitat de l'aire de l'OMS; monitorar la qualitat de l'aire i identificar-ne les fonts de contaminació; i donar suport a la transició cap a l'ús exclusiu d'energia domèstica neta per cuinar, escalfar i il·luminar.L'OMS també ha instat a construir sistemes desegurs i assequibles i xarxes amigables per a; implementar normes més estrictes sobre emissions dels vehicles i fer complir amb la seva inspecció i manteniment obligatoris; invertir en habitatges energèticament eficients i generació d'energia; i millorar la gestió de residus industrials i municipals.Altres mesures que, segons el parer de l'OMS, els països han d'implementar, són reduir la incineració de residus agrícoles, elsforestals i certes activitats agroforestals -per exemple, la producció de-; incloure la contaminació de l'aire als plans d'estudi dels professionals de la salut i oferir eines perquè el sector de la salut hi participi.

