ERC tem un deteriorament de la relació al Govern per l'adeu de Sànchez a Junts

Un procés intern amb efecte dòmino

És tan prim i fràgil el fil sobre el qual se sustenta el, sotmès a les fuetejades de les inclemències pel xoc estratègic i les discrepàncies en la governabilitat, que qualsevol canvi de peces pot tenir un efecte dòmino que faci saltar pels aires la coalició de conveniència. Partint d'aquesta premisa, la renúncia de Jordi Sànchez a repetir com a secretari general de Junts no és innòcua. El dirigent va ser clau per teixir l'acord per formar Govern i la tria de consellers que en formen part i a ERC admeten que veuen ambque el procés intern dels seus socis -i a la vegada, rivals electorals-, que ha de culminar al congrés de juny amb la tria d'una nova cúpula , acabi impactant a la Generalitat., una de les veus més crítiques amb ERC, isón els dirigents que poden guanyar pes, dos noms que també contribueixen a la inquietud entre les files republicanes."El que demanem ésni al Govern ni al país", reconeixen des de la cúpula republicana. De portes enfora, la consigna al carrer Calàbria és manifestarper l'endreça que han d'afrontar els postconvergents sigui qui sigui qui prengui el timó i a l'espera de sicontinua o no ostentant la presidència de Junts. Però de portes endins hi ha inquietud perquè, si bé la convivència en un any de legislatura ha estat sotmesa a sismes constants amb qüestions com la tria de la part catalana a la, no hi ha hagut fins ara temptacions reals per cap de les dues formacions de trencar l'entesa.De fet, des d'ERC s'atribueix a la polifonia interna de Junts la majoria de crisis que s'han viscut en els darrers mesos. Un dels últims exemples: l'a l'escola catalana que inicialment va signar Junts i del qual se'n va despenjar vuit hores després . "Fa massa temps que els seus assumptes interns interfereixen sobre el país", lamenta un dirigent republicà. I és que la gestió del dia a dia es veu sovint entorpida per les discrepàncies sobrevingudes o irresoltes, ja sigui per la defensa que fa el presidentde la via negociada amb la Moncloa o per projectes com l'del Prat o els"Si hi ha una cosa que preocupa al partit és que totes aquestes turbulències en l'univers de Junts tenen sempre un efecte més enllà de la discussió interna i en quina mesura el congrés que faran aradel Govern", afegeix un altre dirigent. De fet, és probable que l'acord per governar plegats es vegi sotmès a una prova d'estrès per la situació judicial de la presidenta del Parlament. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat 15 dies més a Borràs per recórrer pel cas de les presumptes irrgularitats a la Institució de les Lletres Catalanes. "En certa manera,", afirmen des d'ERC, que tot just estan debatent si votaran o no a favor de la suspensió de la presidenta un cop se li obri judici oral. "La decisió no està madura, hi ha raons per fer una cosa i l'altra. I també hem de veure què fan la resta d'actors", asseguren.La lectura que fa ERC és que el context és especialment complex, amb una crisi econòmica i social galopant pels efectes de la pandèmia primer i de la guerra a Ucraïna després, un conflicte amb l'Estat enquistat i carpetes que, com la defensa de la llengua, són cabdals per a Catalunya en aquests moments. El fet que no estigui resolta la desunió estratègica de l'independentisme i que la majoria del 52% hagi fet aigües al Parlament, admeten que acaba tenint undel país per molts esforços que es facin per preservar-la de la dinàmica dels partits. "Tot plegat, afecta en la capacitat que tenim com a país per fer front als reptes que tenim. Hi ha la sensació que el procés intern de Junts pot acabar arrossegant el Govern, argumenten.Si existeix aquesta preocupació al partit d'també és pels noms que en aquests moments es preveu que poden guanyar pes en la nova etapa de Junts més enllà de Carles Puigdemont: la presidenta del Parlament,, i l'exconseller. "Sánchez ha estat una persona determinant en moments molt clau d'aquest primer any de legislatura", analitzen els republicans. Va ser ell qui va tancar amb Aragonès el pacte per governar plegats -un acord que ha estat àmpliament criticat dins de Junts perquè consideren que no se'ls va informar de tot- i se li atribueix haver estat el mentor per portar consellers comal capdavant d'Economia ial comandament d'Exteriors.Des d'ERC li reconeixen a Sànchez que ha apostat per "construir", tot i que aixòde l'executiu perquè se li ha escapat de les mans el control del seu partit. L'encara secretari general de Junts forma part, juntament amb, de l'anomenat 3x3, el grup de coordinació entre Junts i ERC per greixar les relacions al Govern. En nom dels republicans hi participen. Un cop Junts decideixi qui assumeix la presidència i la secretaria general, hi haurà, com a mínim, una nova incorporació a aquest nivell. Caldrà veure si el canvi de mandat té ressò també en la ja de per sí difícil convivència al Govern.El temor principal, reconeixen al carrer Calàbria, és que Junts acabi en mans de Borràs, a qui li reconeixen. A Turull li atribueixen una "capacitat constructiva" demostrada com a conseller per molt que des de la seva sortida de la presó hagi madurat un discurs que dista de la via negociada que enarboren Aragonès i Junqueras. "Ara bé, han de saber que", afirma una altra veu republicana. Ho diu enquestes en mà, que mentre Junts allarga la seva desendreça, continuen a hores d'ara donant avantatge a ERC.

