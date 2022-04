Ofereixen 2.000 euros per unes monedes de 2 euros amb errors de fabricació (i les pots tenir a la butxaca)

Com es pot identificar la moneda?

Els errors de fabricació de les monedes obre les portes als aficionats i estudiosos de la numismàtica. Ara, ha aparegutque ha generat una tirada única., que qualsevol ciutadà del territori de la Unió Europea podria tenir a la seva butxaca, han adquirit un valor de fins a 2.000 euros per una errada significativa en la seva fabricació.Segons el portal especialitzat, aquestes monedes són una edició limitada del 2021 que celebra un esdeveniment especial de Lituània. Com cada país de la Unió Europea, cada any es creen noves versions de les monedes europees amb esdeveniments, celebracions o homenatges significatius per a cada membre de la UE. La moneda en qüestió que és una de les commemoratives que va fer el país dedicada a la Reserva de la Biosfera de Zuvintas. A més, creada a Lituània, la moneda es va fer erròniament en letó (llengua de Letònia, país veí).L'edició limitada lituana. Diu "Laisvé, Vienybé, Gerové", tres paraules en lituà que volen dir "Llibertat, Unitat, Benestar". És un error directe de la frase que duen totes les altres monedes de la limitada edició del 2021. Hauria de dir "Dievs, sveti, latviju", que vol dir, "Déu beneeixi Letònia". Comprovar les monedes que tenim a la butxaca, a vegades, pot tenir premi.

