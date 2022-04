El PSC no es planteja fer campanya pel «sí» a la consulta dels Jocs d'Hivern

Elreclama al Govern que lano posi en risc la. La viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral del PSC,, ha apuntat aquest dilluns que el seu partit no es planteja fer campanya pel "sí" en la votació al territori, anunciada avui per l'executiu en forma de doble pregunta per al conjunt de les comarques afectades . "La consulta no és al nostre guió", ha afirmat la portaveu socialista, que ha demanat al Govern deque lideri la candidatura per a la cita olímpica. "Tothom ha de fer el possible perquè aquesta candidatura conjunta prosperi", ha insistit Moret. El PSC entén que els Jocs poden "proporcionar", no només al Pirineu sinó també al conjunt de Catalunya.Aragonès ha signat aquest dilluns al matí eld'impuls de la convocatòria de les dues consultes territorials sobre els Jocs. Es faran el. La primera estarà centrada exclusivament en les, on se celebrarien les proves; la segona implicarà el, eli el, que no acolliran competicions però es veurien afectades pel certamen. El disseny final és fruit dels equilibris entre: els republicans apostaven perquè la consulta fos només a l'Alt Pirineu i a l'Aran mentre que l'altre partit del Govern volia implicar les altres tres zones del país.La signatura del decret arriba en un moment d'incertesa sobre la candidatura per la negativa de, comunitat liderada per, a sumar-se a l'acord tècnic validat pella setmana passada. De fet, el COE i la Generalitat van validar divendres l'entesa en una reunió a Madrid . De la trobada en va sortir unque instava Lambán a sumar-se al pacte de repartiment de seus.Al marge dels Jocs, el PSC ha avançat avui que el primer secretari dels socialistes i el cap de l'oposició al Parlament,, iniciarà aquest dimarts unaambdel país per enfocar una resposta a les conseqüències de la, després que divendres el seu partit plantegés un pla d'actuació al president de la Generalitat. Illa es reunirà amb els màxims responsables d'(Camil Ros) i(Javier Pacheco), així com amb representants dei la. El pla presentat pel PSC proposa ajudes per valor de 2.000 milions d'euros per atendre la situació compromesa d'empreses, autònoms i famílies vulnerables davant l'augment del preu de l'energia.

