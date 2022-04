Enquesta | Què votaries en la consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern?

". Aquesta és la pregunta que es formularà a les sis comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran. El Ripollès, el Berguedà i el Solsonès tindran una altra pregunta: "". Les dues preguntes tenen dues possibles respostes: o sí, o no. Hi podran participar, el 24 de juliol, tots els majors de 16 anys que acreditin un any de residència en les comarques. No es tracta d'un cens, ha clarificat Alsina, sinó d'un "registre de participants". I tu, què votaries (o votaràs) en la consulta?

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor