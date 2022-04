El Berguedà, el Ripollès i el Solsonès reben amb satisfacció la doble consulta sobre els Jocs

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer. Foto: ACN

Ivan Sànchez, alcalde de Berga: "No ens hem de vendre per quatre molles"

Ivan Sànchez, alcalde de Berga. Foto: Adrià Costa

"Si volien fer una pregunta, l'havien d'haver fet igual per a tothom"

Els consells comarcals delveuen amb bons ulls la decisió del Govern de fer dues consultes amb preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030. Els ciutadans d'aquestes tres comarques podran votar el 24 de juliol a la pregunta: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'hivern?".ha expressat que "el Govern ha entès que la demanada del territori era que volíem ser consultats". Per la seva banda, l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez (CUP), creu que la pregunta és "ambigua", ja que "dona per fet que se celebraran els Jocs", i demana "valentia" al Govern : "No ens hem de vendre per quatre molles. Hi ha consulta, però quin tipus de consulta?".s'han reunit telemàticament aquest dilluns al matí amb els consells comarcals del Berguedà, Ripollès i Solsonès per explicar-los la decisió de fer dues consultes diferents sobre els Jocs d'hivern 2030 abans que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, signés el decret de convocatòria. En la reunió, tal com s'ha anunciat públicament en roda de premsa, se'ls ha explicat que el Govern farà una pregunta diferent a la de l'Alt Pirineu i l'Aran: "La seva comarca s'ha d'involucrar en el projecte de Jocs d'Hivern?". Vilagrà ha aclarit que "involucrar" vol dir poder tenir activitats esportives prèvies i complementàries i ha exposat que la consulta serà "políticament vinculant".Des del Berguedà, Josep Lara, ha dit que fan una valoració "positiva" de la decisió del Govern, ja que "han escoltat la demanda del territori". "Estem molt satisfets perquè inicialment semblava que hi hagi un cert rebuig a que se'ns consultés, però al final han entès que formem part del Pirineu i que aquí passaran coses", ha apuntat Lara. Creu que és comprensible que les dues preguntes siguin diferents: "A les comarques directament més afectades és lògic que se'ls hi demani 'sí' o 'no'".creu que és una "bona fórmula per encabir tothom" i s'ha mostrat satisfeta perquè "el Govern ha estat sensible a les demandes del territori". Alarcón considera que la doble pregunta és adequada, ja que, segons ella, el Govern ja va informar-los que "al Solsonès no hi passarien els Jocs directament, sinó que serien entrenaments o activitats complementaries. Per tant, hi ha una coherència en les preguntes".Des deltambé han rebut l'anunci de la doble consulta amb satisfacció. "Contents perquè el Govern ha passat de no tenir en compte els tres territoris a generar una pregunta per nosaltres i per tant vol dir que ens té en compte", ha assenyalatTambé creu que els Jocs són una "oportunitat" per "compensar" la "manca d'efectius i recursos" que aquests territoris de muntanya pateixen des de fa molts anys. I per això s'ha compromès a "treballar de forma conjunta" perquè aquests jocs siguin "un èxit" si al final s'acaben fent. "La comarca té un sector serveis molt ampli i aquesta publicitat pel nostre territori és molt important", ha dit.El president del Consell Comarcal del, també ha reaccionat a les dues consultes que convocarà el Govern pels Jocs d'Hivern. Isús és clar: veu amb "temor" la consulta que es durà a terme a l'Alt Pirineu i l'Aran el proper 24 de juliol. El motiu, afirma Isús, és el fet de, mentre que el president comarcal també assenyala queDe la mateixa manera que la plataforma Stop JJOO, però per diferents raons, Isús recela de la data de la votació, ja que la veu com "un problema més", donat que en aquesta època al Pirineu és un període de màxima afluència turística.Malgrat tot, Colomer, a títol personal, creu quei que el Govern ja té eines suficients per prendre aquesta decisió. I ha posat l'accent amb el cost de la consulta i amb uns diners que es podrien destinar a altres prioritats com ara habitatge per a joves. "Jo m'estimaria més que hi haguessin una seixantena d'habitatges per jovent, a les comarques del Pirineu, que no pas el resultat de la consulta", ha dit.Per la seva banda,ha anat una mica més enllà i ha defensat el "sí" a la consulta."Des de l’Ajuntament de Ripoll valorem poder impulsar i treballar pel 'Sí' a involucrar-nos en els Jocs de 2030, perquè pensem que és una oportunitat per a un Pirineu més connectat, més sostenible, més ple de vida i d’oportunitats", ha apuntat l'edil, que també ha fet un tuit.L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, s'ha mostrat "sorprès" per l'anunci del Govern de fer dues preguntes diferents sobre els Jocs d'hivern i ha afirmat que allò que es reclamava des de les tres comarques era "si volíem fer uns Jocs o no". "Aquesta pregunta és ambigua i dona per fet que se celebraran els jocs", ha apuntat Sànchez. És conscient que en aquestes tres comarques hi ha més població que a l'Alt Pirineu i Aran, però creu que es podrien haver fet votacions "ponderades":, però assegura que hi havia formules alternatives a la doble consulta.Per tot plegat, el batlle de Berga dema al Govern que sigui "valent" i demani a aquestes tres comarques si volen els Jocs o no. "No ens hem de vendre per quatre molles. Sí que hi ha consulta, però quin tipus de consulta? Si ens creiem el país, la Generalitat ha d'actuar d'una altra manera", ha afirmat Sánchez.Alguns ciutadans de Berga consultats per l'ACN critiquen la doble consulta del Govern i creuen que s'hauria d'haver fet. És el cas de Josep Maria Cols, que assegura que "els polítics són una colla de manipuladors i ho fan tot al seu gust i consum". "Si volien fer una pregunta, l'havien d'haver fet igual per a tothom i no fer diferències", creu aquest veí de Berga. De la seva banda, Maria Carme Jubany, assegura que no entén la pregunta: "No sé què contestar a aquesta pregunta. Jo soc gran i no sé com em puc involucrar en els jocs".També s'ha mostrat contrari a la decisió del Govern de fer una doble pregunta en Pol Navarro. Assegura que és una decisió "totalment arbitrària" i critica que "no hi ha igualtats de territoris". "Ens han deixat en un pla B. Hem quedat a la rereguarda i al final també som comarques afectades", ha assegurat aquest veí de Berga.

