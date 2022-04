Les empreses càrnies catalanes aposten per ampliar l'oferta amb productes «veggies»

El salóha obert aquest dilluns les portes amb la previsió de rebre uns 100.000 visitants fins al dijous. Amb unes mides molt similars a les de l'última edició celebrada abans de la pandèmia, el certamen mostrarà l'i delssón algunes de les 3.000 empreses que exhibiran aquesta setmanaambdestinades a uns consumidors cada cop més preocupats per qüestions com la nutrició o l'impacte ecològic de la cistella de la compra. El saló és el més gran que se celebra a Barcelona, amb una mida similar al del Mobile World Congress."Hem identificat que hi ha una", explica la directora de màrqueting de. Des d'aquesta empresa catalana s'han llançat a aquest nínxol de mercat creant una nova marca d'embotits i productes comdirigits als "flexitarians", aquells consumidors que fan una dieta omnívora que combinen amb productes vegetarians. Segons Sánchez, el nombre de consumidors que es consideren vegans, és a dir, que no mengen, carn, peix, ous ni llet, suposen el 0,8%, mentre que els "flexitarians" han passat del 8 a l'11% de la població en dos anys.Una altra empresa tradicionalment càrnia que ha arribat a Alimentària amb una nova gamma dees. En el seu cas, han creat. El responsable de la marca, Joan Cortadelles, explica que l'aposta va llançar-se el 2021 en observar un "" a la societat amb una reducció gradual del consum de carn per una major preocupació pel medi ambient i el benestar animal. "És un mercat del qual se'n parla molt i hi ha molt d'interès, però ens trobem que hi ha uns volums petits encara que es creix a dos dígits", ressalta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor