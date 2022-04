Rep 90 dosis de la vacuna per vendre certificats Covid a negacionistes

Altres notícies que et poden interessar

Undurant els últims mesos. Ho ha fet per poder. Es tracta d'un home de 60 anys i resident de l'estat de Sajonia, a l'est del país.Segons ha informat l'agència Associated Press, totes less'han administrat ali eren de. Lavaquan, en menys de 48 hores, es va presentar al mateix centre de vacunació.Quan va ser detingut, l'home portavaon suposadament s'havia d'anotar l'administració de les dosis. Per ara, el senyor es troba sotai és acusat de, a l'espera també de saber quin impacte ha tingut l'enorme quantitat de vacunes rebudes.​​​​​​

